Microsoft додала в Windows повноекранний Xbox-режим

Microsoft почала поширювати Xbox Full Screen Experience (FSE) для всіх портативних ігрових пристроїв під управлінням Windows. Цей режим вже тестували на ROG Ally і MSI Claw, а тепер він став доступний для аналогічних «портативок». Компанія також випустить FSE і на звичайних Windows-комп’ютерах.

Головна особливість Xbox FSE — запуск Xbox-додатку в повноекранному режимі без завантаження робочого столу Windows і фонових компонентів системи. Microsoft відключає «Провідник» і супутні процеси, що дозволяє звільнити близько 2 ГБ оперативної пам’яті. Це підвищує стабільність і виділяє більше ресурсів для ігор.

Після активації FSE пристрій завантажує Xbox PC App, де доступні ігри з Microsoft Store, Steam, Battle.net та інших магазинів. Інтерфейс оптимізований під управління з геймпада і невеликий екран: є Game Bar для перемикання між іграми і сервісами, а також зручний менеджер завдань для портативних пристроїв.

Щоб увімкнути Xbox FSE, потрібно відкрити «Налаштування» → «Ігри» → «Повноекранний режим» і вибрати Xbox як домашній додаток. Режим вже доступний на сумісних портативних пристроях на Windows. Пізніше він з’явиться також на звичайних десктопах і ноутбуках.