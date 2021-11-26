Украину будет “качать”: синоптики пообещали до -38 мороза

Погода в декабре будет достаточно неустойчивой. Синоптики обещают значительные колебания температур. Сильные морозы будут чередоваться с кратковременными потеплениями. Но ближе к Новогодним и Рождественским праздникам температура упадет до -30, а большую часть территории страны укроют снега.





Согласно данным Укргидрометцентра, средние температурные показатели декабря составят -2…-5 градусов. Теплее будет только в Крыму – среднемесячная температура +5…+6 градусов.

Однако синоптики объяснили, что плюсовые температуры будут удерживаться лишь в первые несколько дней декабря, а уже во второй половине месяца нас ждут трескучие морозы, кое-где даже до -38 градусов. В восточных и северных регионах страны накануне праздников температура упадет до -35 градусов, на юге и в закарпатской области – до -18…-23, а в горах Прикарпатья ожидается вплоть до -36…-38 градусов мороза.

В Крыму же будет значительно теплее. Самая низкая температура ожидается в западной части полуострова – около -19 градусов.

Что касается осадков, специалисты Укргидрометцентра заверили – снега в декабре будет предостаточно. В среднем за месяц ожидается от 30 до 65 мм осадков, а в Карпатах и Крымских горах – около 75-140 мм. Похоже, что у нас таки будет шанс порадоваться снегу на Новогодние праздники.

Единственной погодной неприятностью, с которой мы столкнемся в декабре, станут мокрый снег, гололед и туман. Причиной таких явлений станут температурные качели и частые оттепели, которые принесет нам первый месяц зимы.

В целом эксперты сходятся во мнениях о том, что самых лютых морозов украинцам следует ожидать в середине зимы. Большую часть января будет сохраняться температура около -23…-30 градусов. Поэтому на Крещение нырять в прорубь очевидно будут только самые смелые.

Стоит отметить, что прогноз синоптиков на будущую зиму достаточно приблизительный. Предоставить точную информацию об ожидаемых температурах прогнозисты могут только на ближайшие пять дней. А вот в прогнозах на более длительный срок всегда есть значительная доля погрешности.