Поліція Дубая, відома своїм автопарком із розкішних суперкарів, поповнила його одним із найпотужніших серійних мотоциклів у світі. Новим транспортним засобом правоохоронців став BMW M 1000 RR, здатний розвивати швидкість понад 300 км/год. Його офіційно представили 16 листопада 2026 року під час міжнародного поліцейського саміту World Police Summit.

Раніше дубайські поліцейські вже отримували ексклюзивні автомобілі, серед яких Bugatti, Lamborghini та Ferrari. Тепер до колекції приєднався спортивний мотоцикл, створений із використанням технологій професійних мотогонок.

Розгін до сотні за 3,1 секунди

BMW M 1000 RR оснащений чотирициліндровим двигуном об’ємом 999 кубічних сантиметрів із системою зміни фаз газорозподілу ShiftCam. Мотор розвиває 218 к. с. при 14 500 об/хв, а максимальний крутний момент становить 113 Н·м.

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Мотоцикл прискорюється від 0 до 100 км/год лише за 3,1 секунди, а його максимальна швидкість досягає 314 км/год. При цьому споряджена маса становить лише 194 кг.

Серед технічних особливостей — карбонові компоненти кузова, аеродинамічні крильця для збільшення притискної сили, спортивна гальмівна система та електронні асистенти, які допомагають контролювати потужність двигуна.

Поліцейська версія зберегла стандартну силову установку. Зовнішні відмінності включають біло-зелене забарвлення, спеціальні сигнальні вогні та сирену.

Навіщо поліції такий потужний мотоцикл

Попри вражаючі характеристики, BMW M 1000 RR не призначений насамперед для швидкісних переслідувань. Його включили до спеціального підрозділу туристичної поліції, який патрулює популярні пам’ятки та громадські місця Дубая.

Основне завдання такого транспорту — привертати увагу, підвищувати помітність правоохоронців та полегшувати спілкування з туристами. Подібну роль у місті вже виконують дорогі спортивні автомобілі.

Вартість поліцейського мотоцикла офіційно не розголошується. Для порівняння, у Польщі новий BMW M 1000 RR 2027 модельного року коштує від 161 900 злотих, що еквівалентно приблизно 1,79 млн гривень. Додаткове поліцейське обладнання може збільшувати кінцеву ціну.