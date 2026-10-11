Suzuki випустила недорогий електромобіль e SKY. Запас ходу 310 км і ціна близько 600 тис. грн

Suzuki оголосила ціну свого першого електричного кей-кара e SKY і назвала дату старту продажів. Компактна модель поповнить сегмент, який у Японії швидко зростає, а саме маленьких електромобілів для коротких поїздок містом.

Кей-кари це суто японський клас автомобілів із жорсткими обмеженнями розмірів, завдовжки до 3,4 м і завширшки до 1,48 м. Натомість власники отримують податкові пільги та дешевше обслуговування, тому такі машини дуже популярні в японських містах.

e SKY коштуватиме близько 2,12 млн єн, тобто приблизно $13 390 або близько 600 тис. грн за курсом НБУ. Це трохи дешевше за BYD Racco, який вважався одним із найдоступніших електричних кей-карів у Японії і коштує від 2,145 млн єн ($13 550).

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Автомобіль побудовано на власній платформі Suzuki, а електропривод розроблено з акцентом на ефективність. Заявлений запас ходу сягає 310 км за циклом WLTC, а споживання енергії становить 97 Вт·год/км. Ємність батареї компанія не називає, але з цих цифр випливає, що вона має бути близько 30 кВт·год. Для порівняння, BYD Racco 200 з батареєю на 22,4 кВт·год проїжджає до 210 км.

Щоб знизити ціну, Suzuki використовує літій-залізо-фосфатну батарею (LFP), яку постачає підрозділ BYD. Тобто японська компанія обходить китайського конкурента за ціною, використовуючи його ж компоненти. Крім того, японські покупці можуть отримати знижку завдяки державним субсидіям.

Продажі стартують 16 листопада. Модель розрахована на японський ринок, і про експорт, зокрема до Європи чи України, Suzuki не повідомляла. Кей-кари загалом рідко залишають Японію, бо вони мають праве кермо та створені під місцеві правила.