Авто

Ford поверне на ринок легендарну Fiesta

GSMinfo24.05.2025
Ford Fiesta

Менш ніж через два роки після припинення виробництва Ford Fiesta з’явилися чутки про можливе повернення культової моделі — цього разу у вигляді електромобіля. Потенційне відродження популярного хетчбека стало можливим завдяки розширенню партнерства Ford з Volkswagen.

Основою для Fiesta EV може стати нова модель Volkswagen — компактний електрокар ID.2, за габаритами і функціональністю майже ідентичний класичній Fiesta. П’ятидверний хетчбек ID.2all Concept всього на 18 мм довший за свого бензинового попередника.

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Використання платформи MEB Entry дозволить Fiesta EV отримати запас ходу до 450 км і підтримку швидкої зарядки потужністю 125 кВт. Компанія вже працює над створенням доступного електромобіля ціною близько $25 000, який зможе конкурувати з такими брендами, як BYD.

Офіційного підтвердження повернення Fiesta поки немає. Представники Ford пообіцяли розкрити деталі своєї стратегії, спрямованої на виробництво електрокарів, в першій половині 2025 року. Якщо чутки підтвердяться, електрична Fiesta може з’явитися в продажу через 2-3 роки.

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GSMinfo24.05.2025
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