Ford поверне на ринок легендарну Fiesta

Менш ніж через два роки після припинення виробництва Ford Fiesta з’явилися чутки про можливе повернення культової моделі — цього разу у вигляді електромобіля. Потенційне відродження популярного хетчбека стало можливим завдяки розширенню партнерства Ford з Volkswagen.

Основою для Fiesta EV може стати нова модель Volkswagen — компактний електрокар ID.2, за габаритами і функціональністю майже ідентичний класичній Fiesta. П’ятидверний хетчбек ID.2all Concept всього на 18 мм довший за свого бензинового попередника.

Використання платформи MEB Entry дозволить Fiesta EV отримати запас ходу до 450 км і підтримку швидкої зарядки потужністю 125 кВт. Компанія вже працює над створенням доступного електромобіля ціною близько $25 000, який зможе конкурувати з такими брендами, як BYD.

Офіційного підтвердження повернення Fiesta поки немає. Представники Ford пообіцяли розкрити деталі своєї стратегії, спрямованої на виробництво електрокарів, в першій половині 2025 року. Якщо чутки підтвердяться, електрична Fiesta може з’явитися в продажу через 2-3 роки.