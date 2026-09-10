Водіям набридли величезні екрани в автомобілях: дослідження показало, що вони цінують насправді

Великі сенсорні дисплеї за останні роки стали майже обов’язковим атрибутом сучасного автомобіля. Деякі виробники вже розтягують екрани майже на всю ширину передньої панелі та додають окремі дисплеї навіть для переднього пасажира.

Втім, результати J.D. Power 2026 U.S. Tech Experience Index показують, що гонитва за кількістю екранів далеко не завжди збігається з бажаннями власників автомобілів. Дослідження охопило 68 084 власників нових машин 2026 модельного року після перших 90 днів експлуатації.

Пасажирський екран багатьом просто не потрібен

Одним із найбільш показових прикладів стали додаткові дисплеї перед пасажиром. Близько 35% власників машин із такою функцією заявили, що жодного разу нею не скористалися. Регулярно пасажирський екран використовують лише близько 6% опитаних.

Крім низького попиту, така електроніка створює й додаткові проблеми. За даними J.D. Power, саме інформаційно-розважальні системи залишаються однією з найпроблемніших категорій сучасних автомобілів, а дисплеї та мультимедіа також є вагомим джерелом відволікання водія.

Водіям потрібні функції, які просто працюють

Найкращі оцінки отримали зовсім не найефектніші технології. Власники найбільше задоволені системами, які працюють у фоновому режимі й майже не вимагають взаємодії.

Серед них — автоматичний запуск автомобіля, розумний клімат-контроль, камери контролю сліпих зон, цифрові ключі та інші функції, які спрощують щоденне керування.

Схожу тенденцію показують і глобальні дослідження. За даними S&P Global Mobility, 48% опитаних віддають перевагу комбінованому інтерфейсу, де сенсорний екран доповнюють фізичні кнопки та регулятори.

Це не означає, що водії хочуть повністю відмовитися від дисплеїв. Проблема радше в іншому: коли керування кліматом, підігрівом сидінь або іншими базовими функціями ховають у кілька рівнів меню, великий екран перестає бути перевагою.

У підсумку дослідження показує просту тенденцію: для покупців важливіше не те, скільки дисплеїв встановлено в салоні, а наскільки швидко й без зайвого відволікання можна скористатися потрібною функцією.