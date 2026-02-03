Авто

Роботаксі Tesla потрапляють у ДТП частіше за людей: нові дані випробувань

Автор: GSMinfo

Останні звіти про випробування парку роботаксі Tesla в Остіні ставлять під сумнів безпеку автономної системи компанії. Згідно з даними, поданими до Національного управління безпекою руху (NHTSA), з липня по листопад 2025 року безпілотні Model Y потрапляли в аварії в середньому кожні 89 тисяч кілометрів (55 000 миль).

Людина водить краще: Ця статистика значно гірша за показники живих водіїв. У США аварія за участю людини стається в середньому раз на 805 тисяч кілометрів (за офіційними даними) або раз на 320 тисяч кілометрів (за реалістичнішими оцінками). Тобто, наразі людина за кермом у 3–4 рази безпечніша за поточний автопілот Tesla.

Інциденти попри нагляд: Примітно, що під час тестування в кожному авто на пасажирському сидінні перебував спеціаліст із безпеки, проте це не запобігло низці ДТП. Серед зафіксованих випадків: наїзд на велосипедиста, зіткнення з твариною, удари об нерухомі об’єкти та аварії під час руху заднім ходом. В одному з інцидентів людина отримала травми.

Ці дані контрастують з амбітними планами Ілона Маска, який обіцяв охопити сервісом половину населення США до кінця 2025 року. Цей дедлайн було пропущено. Попри це, Tesla планує розширити географію роботаксі на сім нових міст у першій половині 2026 року.

