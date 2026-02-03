З початку року сотні тисяч пенсіонерів залишилися без виплат

Станом на початок 2026 року Пенсійний фонд України призупинив виплати для 337 тисяч пенсіонерів. Головна причина — непроходження фізичної ідентифікації до 31 грудня минулого року. Це стосується переважно осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) або виїхали за кордон.

Кому повернуть гроші? Процес відновлення вже триває: у січні частині громадян виплати повернули, а ще понад 48 тисяч осіб отримають заборговане у лютому. Проблемними залишаються справи тих, хто:

Зареєстрований на ТОТ.

Виїхав з окупації, але не повідомив ПФУ, що не отримує пенсію від РФ.

Як перевірити та відновити виплати: Дізнатися, чи пройшли ви ідентифікацію, можна на вебпорталі або в додатку ПФУ через сервіс «Моя ідентифікація». Якщо виплату зупинено через відсутність даних про «російську пенсію», повідомити про це можна трьома способами:

Онлайн: В особистому кабінеті на порталі ПФУ (розділ «Дистанційне інформування» — поставити галочку «Не отримую пенсію в іншій державі»). Відеоідентифікація: Повідомити про це працівнику фонду під час відеозв’язку. Поштою: Надіслати заяву та копії документів (для тих, хто за кордоном).

Жорстка критика від Омбудсмена: Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував дії Мінсоцполітики. За його словами, держава переклала відповідальність на людей. Він зазначив, що через технічні збої навіть ті, хто пройшов цифрову ідентифікацію, були змушені стояти в чергах.