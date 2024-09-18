Франція випробовує на Павлі Дурові новий жорсткий закон: ЗМІ

Французька влада випробовує на Павлі Дурові та Telegram новий жорстокий закон, націлений на протидію кіберзлочинності, пише Reuters. Як зазначає агентство, міжнародних аналогів у цього закону – Orientation and Programming Law (LOPMI) – немає, він криміналізує технологічних гігантів, чиї платформи дають змогу вести незаконну діяльність.

LOPMI, передає Reuters, був представлений у січні 2023 року, поставивши Францію в авангарді країн, які зайняли жорстку позицію щодо інтернет-криміналу. Однак новий закон до теперішнього моменту не застосовували на практиці, і він може викликати зворотний ефект: точніше, суди просто відмовляться карати голів технологічних компаній, спираючись на LOPMI.

Зараз Павло Дуров цікавить владу в рамках офіційного розслідування, розглядається його можлива причетність до протиправної діяльності. Відповідно до закону, покарання передбачає штраф у розмірі до 500 тис. євро та ув’язнення до 10 років. Однак факт того, що розслідування ведеться, не означає його винуватість і навіть початок судових слухань. Крім того, слідство може тривати роками.

Як пише Reuters, аналогів LOPMI немає. У США, наприклад, голів технологічних компаній можуть звинуватити в порушенні законів про кіберзлочини, але із застереженнями: якщо є докази, що майданчик цілеспрямовано підштовхує до протиправної діяльності.