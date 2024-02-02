300-річний лимон продали за 66 тисяч гривень

Британський аукціонний дім Brettells продав найстаріший лимон у світі. Він обійшовся покупцеві в 1780 доларів (66 тисяч гривень за поточним за курсом), пише видання UPI.

285-річний лимон знайшли в шафі XIX століття. Він має цікаву особливість – напис на шкірці. Він свідчить, що фрукт “подарований паном П. Лу Франкіні 4 листопада 1739 року міс Е. Бакстер”.

Особистість покупця залишається в таємниці. Він не розкрив, що робитиме зі своїм раритетом.

Цікавий факт: шафу, в якій лимон зберігався весь цей час, теж забрав новий власник. Остаточна ціна предмета меблів виявилася майже в 45 разів нижчою, ніж у зіпсованого фрукта – 40 доларів.