Viber скопіював функцію у Telegram і додав її в свій месенджер

Компанія Rakuten знову «підгледіла» цікаві можливості у свого конкурента – мессенджера Telegram, і додала аналог в свою програму. За допомогою цієї опції Viber стане зручнішим для керівників груп і пабліків.





Що було адаптовано

Варто відразу ж уточнити, що подібна практика використовується практично всіма керівниками месенджерів сучасності. Вкрасти ідею у конкурента і адаптувати її під свій функціонал – непогана можливість переманити частину аудиторії до себе і не відстати від розвитку. Viber в цьому протистоянні так і взагалі відрізняється педантичністю, намагаючись внести в свій месенджер максимум можливостей, нехай навіть за рахунок відвертого копіювання.

Цього разу керівництво Rakuten використовувала функцію з останнього оновлення Telegram – розширені можливості для адміністрації груп та пабліків. Були додані наступні можливості.

Збільшення кількості учасників конференцій. Тепер одночасно у відеочаті можуть бути присутніми 30 людей, а в загальній групі, де учасники мають право листуватися – 250 користувачів. При цьому вхідні в загальний склад люди можуть запрошувати в бесіди сторонніх користувачів, проте вони не будуть додані до групи. Перегляд статистики для адміністрації. Представники адміністрації груп тепер отримали доступ до розширеної статистикою всього, що відбувається. Зокрема, вони можуть переглянути тренди в спілкуванні учасників пабліку, оцінювати зацікавленість аудиторії тими чи іншими темами, з’явилася можливість порівнювати кілька публікацій на предмет переглядів. Вся інформація подається в зручних діаграмах і таблицях. Зміна ніка для адміністраторів. У Viber адміністратори з цього моменту можуть задавати своїм профілям іншу назву і аватарку, при цьому не змінюючи інформації в основному обліковому записі.

Всі нововведення вже доступні для використання в декстопній і мобільній версій з останнім оновленням.