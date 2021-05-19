Viber скопіював функцію у Telegram і додав її в свій месенджер

Компанія Rakuten знову «підгледіла» цікаві можливості у свого конкурента – мессенджера Telegram, і додала аналог в свою програму. За допомогою цієї опції Viber стане зручнішим для керівників груп і пабліків.
Що було адаптовано
Варто відразу ж уточнити, що подібна практика використовується практично всіма керівниками месенджерів сучасності. Вкрасти ідею у конкурента і адаптувати її під свій функціонал – непогана можливість переманити частину аудиторії до себе і не відстати від розвитку. Viber в цьому протистоянні так і взагалі відрізняється педантичністю, намагаючись внести в свій месенджер максимум можливостей, нехай навіть за рахунок відвертого копіювання.
Цього разу керівництво Rakuten використовувала функцію з останнього оновлення Telegram – розширені можливості для адміністрації груп та пабліків. Були додані наступні можливості.
- Збільшення кількості учасників конференцій. Тепер одночасно у відеочаті можуть бути присутніми 30 людей, а в загальній групі, де учасники мають право листуватися – 250 користувачів. При цьому вхідні в загальний склад люди можуть запрошувати в бесіди сторонніх користувачів, проте вони не будуть додані до групи.
- Перегляд статистики для адміністрації. Представники адміністрації груп тепер отримали доступ до розширеної статистикою всього, що відбувається. Зокрема, вони можуть переглянути тренди в спілкуванні учасників пабліку, оцінювати зацікавленість аудиторії тими чи іншими темами, з’явилася можливість порівнювати кілька публікацій на предмет переглядів. Вся інформація подається в зручних діаграмах і таблицях.
- Зміна ніка для адміністраторів. У Viber адміністратори з цього моменту можуть задавати своїм профілям іншу назву і аватарку, при цьому не змінюючи інформації в основному обліковому записі.
Всі нововведення вже доступні для використання в декстопній і мобільній версій з останнім оновленням.
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