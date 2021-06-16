Microsoft розповіла, скільки місця займе STALKER 2 на жорсткому диску

В останні кілька тижнів в мережі активізувалася публікація свіжих даних про довгоочікуваний STALKER 2: Heart of Chernobyl. Так, раніше ми вже побачили повноцінний геймплейний трейлер проекту, а тепер настав час дізнатися більш детальну інформацію.





Правда, Microsoft ділиться нею досить порційно. Зараз, наприклад, стало відомо, що український постапокаліптичний шутер буде важити близько 150 ГБ. Про це IT-гігант написав на сторінці гри в своєму онлайн-магазині.

Варто зазначити, що для власників Xbox Series S такий обсяг може виявитися дуже проблемним. Вся справа в тому, що загальна кількість SSD-пам’яті, виділених в консолі під ігри – 364 ГБ.

Нагадаємо, що STALKER 2 виходить вже 28 квітня 2022 року на Xbox Series X / S і персональних комп’ютерах. Анонс назви гри вже встиг розлютити українських фанів.