Тотальне стеження: чи потрібно відключати GPS у смартфоні, який визначає ваші координати

У будь-якому смартфоні, якщо він був куплений за останні 10 років, є таке налаштування, яке називається «Місце розташування» або «GPS».





Ця опція дозволяє смартфону з досить високою точністю визначати поточне розташування пристрою.

Налаштування називається GPS або “Місце розташування” та має значок у вигляді стрілки.

Як це працює?

У смартфоні вбудований приймач GPS сигналів із супутника – супутник безперервно відправляє спеціальний закодований сигнал, виходячи з якого смартфон визначає поточне географічне положення. Для більш точного визначення координат може використовуватися система A-GPS, коли в отриманні даних беруть участь мобільні антени та Wi-Fi мережі.

Існує база, в яку додаються Wi-Fi точки по всьому світу, а за допомогою математичних моделей визначається їх місцезнаходження. Виходячи з віддаленості відомих Wi-Fi точок і антен мобільного зв’язку, смартфон вміє досить точно визначати поточні координати навіть у тому випадку, якщо знаходиться в закритому приміщенні.

Важливо знати:

1. Увімкнене “Місце розташування” споживає заряд батареї, навіть коли не використовується;

2. За допомогою GPS сайти та програми визначають ваше місцезнаходження з точністю до будинку;

3. Робота навігатора та служб замовлення їжі та таксі може не працювати без увімкненої опції GPS;

4. Включена опція дозволяє рекламним мережам підбирати точну рекламу. Наприклад, по дорозі на роботу ви проходите повз кафе «Артеміда» і з високою ймовірністю вам потрапить реклама саме цього кафе в браузері пристрою;

5. A-GPS може потребувати невеликого споживання інтернет-трафіку.

Чи впливає GPS на вашу конфіденційність?

Таке питання часто ставлять читачі, які не хочуть, щоб різні системи займалися їх відстеженням. Розчаруємо – якщо потрібно відстежити когось через смартфон, то простіше це зробити з боку оператора.

Така інформація видається правоохоронним органам. Так, GPS система отримує ваші координати і може їх відправляти на сервери власників додатків та сайтів. Але відслідковувати просту людину — нікому не потрібна справа.

Чи потрібно вимикати?

Тут усе просто. Не потрібний GPS – вимикаємо. Потрібен – включаємо. Тримати увімкненим постійно можна в тому випадку, якщо постійно користуєтеся навігатором або програмами, які потребують включення даної опції.

Варто розуміти, що якщо ви встановили додатки для відстеження своєї дитини, GPS повинен бути завжди включений. Також при втраті смартфона при вимкненому GPS не працюватиме можливість віддалено знайти гаджет.