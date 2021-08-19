Softnews

Стало відомо, як можна безкоштовно потестувати Windows 11 без встановлення

19.08.2021
1 хвилина на прочитання
windows 11

Windows 11 уже доступна для встановлення всім бажаючим, але якщо ви не впевнені, чи варто переходити з «десятки», є відмінна можливість познайомитися з системою, не встановлюючи її на свій комп’ютер.


Ентузіаст під ніком Blue Edge запустив сайт з віртуальною версією Windows 11, яка працює на будь-яких пристроях.

Новини по темі

Після запуску сайту користувача зустрічає робочий стіл з фірмовими шпалерами. Дизайн іконок, оформлення інтерфейсу і все інше в точності відповідає Windows 11.

На сайті можна запустити оновлене меню «Пуск» і панель з віджетами. Працюють кілька додатків: калькулятор, Notepad, Магазин, Термінал, Vscode, White Board і бразуер Edge. В останньому є можливість посерфити інтернет через фірмовий пошуковик Bing.

Можна відкрити Панель повідомлень і натискати значки внизу – частина з них навіть працює. Наприклад, при виборі Night Light відтінки інтерфейсу змінюються на жовтуваті, а при натисканні на годинник з’являється віджет календаря.

Звичайно, така імітація згодиться тільки для ознайомлення з дизайном, про серйозні тести говорити не доводиться. Але щоб залипнути на пару хвилин і зрозуміти, чи подобаються вам нововведення Windows 11, варіант відмінний. Дублюємо посилання на сайт для вашої зручності.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


Tags
19.08.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Підписку PlayStation Plus можна отримати зі знижкою 50%

19.08.2021

В Україні запрацював конкурент Monobank з 100 тисячами кредитного ліміту

19.08.2021

Названо найпопулярнішу користувальницьку прошивку для Android

18.08.2021

Яка стабілізація краще: оптична чи цифрова і навіщо вона взагалі потрібна

18.08.2021
Back to top button