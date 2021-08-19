Стало відомо, як можна безкоштовно потестувати Windows 11 без встановлення

Windows 11 уже доступна для встановлення всім бажаючим, але якщо ви не впевнені, чи варто переходити з «десятки», є відмінна можливість познайомитися з системою, не встановлюючи її на свій комп’ютер.





Ентузіаст під ніком Blue Edge запустив сайт з віртуальною версією Windows 11, яка працює на будь-яких пристроях.

Після запуску сайту користувача зустрічає робочий стіл з фірмовими шпалерами. Дизайн іконок, оформлення інтерфейсу і все інше в точності відповідає Windows 11.

На сайті можна запустити оновлене меню «Пуск» і панель з віджетами. Працюють кілька додатків: калькулятор, Notepad, Магазин, Термінал, Vscode, White Board і бразуер Edge. В останньому є можливість посерфити інтернет через фірмовий пошуковик Bing.

Можна відкрити Панель повідомлень і натискати значки внизу – частина з них навіть працює. Наприклад, при виборі Night Light відтінки інтерфейсу змінюються на жовтуваті, а при натисканні на годинник з’являється віджет календаря.

Звичайно, така імітація згодиться тільки для ознайомлення з дизайном, про серйозні тести говорити не доводиться. Але щоб залипнути на пару хвилин і зрозуміти, чи подобаються вам нововведення Windows 11, варіант відмінний. Дублюємо посилання на сайт для вашої зручності.