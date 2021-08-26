ТОП поширених схем злому «Приват24» – запам’ятайте і остерігайтеся

Фахівці склали список найпопулярніших у шахраїв схем злому акаунтів «Приват24». Ці методики використовуються вже давно, проте не втратили своєї актуальності, так що користувачам «ПриватБанку» слід знати їх, щоб уберегти свої заощадження.





Що потрібно знати всім «приватівцям»

Експерти нарахували чотири схеми, які використовуються шахраями найчастіше. Мета їх одна – різними шляхами отримати доступ до аккаунту жертви, минаючи захист, а потім вивести гроші на свій рахунок. Детальніше про методики.

Використання софта для віддаленого доступу. Шахраї часто використовують спеціальний софт, який встановлюється на телефон жертви і передає управління апаратом в руки шахраїв. Потім вони заходять в додаток «Приват24» і виводять гроші на свої рахунки. Подібний софт часто нав’язується шахраями по телефону або поширюється під виглядом корисних утиліт для користувачів через інтернет. Фішинг. Давній, але дуже дієвий метод, коли хакери створюють підроблений сайт «ПриватБанку», повністю копіюючи його інтерфейс. Жертва через незнання або обман заходить на цей ресурс, думаючи, що знаходиться на офіційному сайті банку, вводить свої дані для входу в обліковий запис, а шахраї викрадають їх для подальшого злому. Дзвінки. Злочинці не забувають і «традиційні» методи розкрадання грошей, які включають в себе безпосередню розмову з потенційною жертвою. Під час бесіди шахрай представляється співробітником банку і під різними приводами виманює фінансову інформацію, а то і просто змушує людину перевести гроші особисто. Злом. Деякі злочинці є професійними хакерами, яким під силу зламати пароль облікового запису користувача і викрасти гроші. Найчастіше ця схема проходить з простими паролями, тому експерти радять підбирати для захисту профілю складний код з великими і маленькими літерами, символами і цифрами.

Остерігайтеся шахраїв і завжди будьте пильні, коли справа стосується фінансової безпеки.