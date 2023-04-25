ChatGPT назвав топ-10 затребуваних професій майбутнього

Нейромережа ChatGPT назвала десять найперспективніших професій майбутнього.
Так, на першому місці виявилася професія інженера-програміста штучного інтелекту. Ця робота передбачає розробку алгоритмів, систем машинного навчання та АІ, навчання та оптимізацію моделей.
Професія робототехніка зайняла другу позицію. Робототехніку належить розробляти та проектувати роботів, інтегрувати їх у виробничі процеси, проводити їх діагностику та ремонт.
Третє місце закріпилося за професією фахівця з кібербезпеки. Експерту необхідно захищати комп’ютерні системи та мережі, проводити аналіз ризиків та вразливостей, а також розробляти заходи щодо посилення безпеки.
У топ також потрапили такі професії: біотехнолог, розробник віртуальної та доповненої реальності, блокчейн-інженер, інженер стійкості енергетики, фахівець із генної терапії та генного редагування, дата-аналітик, інженер-програміст IoT (інтернету речей).
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