Ось це поворот: у Google можуть забрати Android

На початку серпня суд у США за позовом міністерства юстиції визнав Google монополістом на ринку пошукових систем. Тепер влада думає, що з цим робити. За інформацією Bloomberg, як один із варіантів розглядається поділ корпорації.

Як саме можуть розділити Google? Передбачається, що компанію можуть змусити продати і виділити в окрему корпорацію Android. Також під загрозою – підрозділ, що розробляє браузер Chrome. Або платформа контекстної реклами Google Ads.

Утім, є і більш м’які варіанти. Так, Google можуть примусити ділитися більшим обсягом інформації з конкурентами та/або накласти обмеження на розгортання ШІ-продуктів і сервісів.