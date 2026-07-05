Microsoft виправив баг у Windows 11, через який один із системних файлів “з’їдав” до 80 ГБ пам’яті

Компанія Microsoft усунула проблему в Windows 11, через яку внутрішній файл бази даних операційної системи міг безконтрольно розростатися, забираючи десятки гігабайтів вільного місця на диску. Виправлення включене в нещодавно випущене оновлення KB5095093.

Причина крилася у службі Capability Access Manager — компоненті, який відповідає за керування дозволами застосунків на доступ до конфіденційного обладнання: вебкамери, мікрофона та геолокації. Служба веде базу даних SQLite разом із файлом журналу попереднього запису (Write-Ahead Log, WAL), куди записуються транзакції перед їх фіксацією в основній базі.

У нормальному режимі WAL-файл лишається невеликим, оскільки Windows періодично зливає його вміст назад в основну базу даних. Але на уражених пристроях файл CapabilityAccessManager.db-wal продовжував зростати без обʼєднання з основною базою. За повідомленнями користувачів, розмір файлу сягав 70–80 ГБ, суттєво скорочуючи вільний простір, а подекуди — майже повністю заповнюючи системний диск.

Проблему вперше виявили на форумах спільноти Microsoft: користувачі скаржилися на несподівано малий обсяг вільної пам’яті, хоча не встановлювали додаткового софту чи великих файлів. Знайти причину допомогли утиліти аналізу дискового простору на кшталт WinDirStat, які й вказали на надмірно розрослий файл журналу бази даних.

Крім споживання пам’яті, баг спричиняв ще й неточне відображення даних у налаштуваннях Windows — категорії “Встановлені застосунки” та “Система і зарезервовано” показували некоректні значення, оскільки механізм звітності системи неправильно обробляв розрослий журнал.

Після зростання кількості скарг Microsoft підтвердила наявність проблеми й додала виправлення до оновлення KB5095093, яке зупиняє безконтрольне розростання журналу бази даних. Компанія не пояснила технічну причину, чому журнал SQLite не стискався коректно, але рекомендує встановити останнє оновлення.

Що робити: якщо ви помітили незрозуміле зменшення вільного місця на диску або некоректні дані про використання пам’яті в Windows 11 — встановіть оновлення KB5095093 через Windows Update.