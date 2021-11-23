Творець Metal Gear Solid та Death Stranding зніматиме фільми та серіали

Легендарний японський гейм-дизайнер Хідео Кодзіма відомий не тільки своїми іграми, такими як стелс-екшен Metal Gear Solid і симулятор кур’єрської служби Death Stranding, але і своєю великою любов’ю до кінематографу.





Ігри Кодзими найчастіше виглядають схожими на кіно, ніж, власне, на ігри. Адже не дарма в їх створенні беруть участь популярні західні актори, такі як Норман Рідус, Мадс Міккельсен і Леа Сейду. І ось тепер Хідео вирішив зробити логічний наступний крок у розвитку своєї любові до мистецтва великих та малих екранів — він відкрив власне виробництво кінокартин та серіалів з офісом в американському Лос-Анджелесі — тобто саме там, де знаходиться Голлівуд.

Поки що жодних конкретних продуктів студії ще не анонсовано, але оголошено, що вона займатиметься «збільшенням популярності проектів Kojima Productions та їх впровадженням у популярну культуру». Тож можна припустити, що незабаром на нас чекає фільм чи серіал з Death Stranding.