Опублікована інструкція по створенню надійного пароля

Користувач порталу iXBT.com опублікував в блозі рекомендації по створенню пароля, який буде складно підібрати.





На думку автора матеріалу , цей метод універсальний. Потрібно лише пройти кілька етапів.

Хоча прості паролі легко зламуються, їх цілком можна поставити на ті пристрої, де немає якоїсь важливої ​​інформації. Наприклад, на домашній комп’ютер.

Для карти або смартфона можна поставити пароль, який вказує на якусь подію. Наприклад, на історичну дату. А з інтернет-акаунтами варто діяти по-іншому.

Один з варіантів – взяти фразу або слово, які будуть вам добре знайомі. А потім просто набрати їх на клавіатурі, але з англійською розкладкою. Якщо сервіс запитує цифри і символи, то можна додати в початок і кінець будь-яке число. Зламати таке, зауважує автор, можна, але зробити це вкрай важко через велику кількість варіантів. Особливо якщо символів у вас вийшло більше 8. З мінусів подібного методу – при відсутності кирилиці доведеться вводити все по пам’яті.