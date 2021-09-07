Опублікована інструкція по створенню надійного пароля
Убезпечити аккаунт допоможе один спосіб
Користувач порталу iXBT.com опублікував в блозі рекомендації по створенню пароля, який буде складно підібрати.
На думку автора матеріалу , цей метод універсальний. Потрібно лише пройти кілька етапів.
Хоча прості паролі легко зламуються, їх цілком можна поставити на ті пристрої, де немає якоїсь важливої інформації. Наприклад, на домашній комп’ютер.
Для карти або смартфона можна поставити пароль, який вказує на якусь подію. Наприклад, на історичну дату. А з інтернет-акаунтами варто діяти по-іншому.
Один з варіантів – взяти фразу або слово, які будуть вам добре знайомі. А потім просто набрати їх на клавіатурі, але з англійською розкладкою. Якщо сервіс запитує цифри і символи, то можна додати в початок і кінець будь-яке число. Зламати таке, зауважує автор, можна, але зробити це вкрай важко через велику кількість варіантів. Особливо якщо символів у вас вийшло більше 8. З мінусів подібного методу – при відсутності кирилиці доведеться вводити все по пам’яті.
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