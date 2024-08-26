Шахраї почали красти гроші українців через шкільні чати в Viber та Telegram

Напередодні 1 вересня шахраї вирішили скористатися схемою крадіжки даних в українців через шкільні чати. Для цього зловмисники від імені директора школи чи класного керівника збирають гроші на потреби класу.

Суть схеми

Так, для шахрайської схеми зловмисники створюють групові чати від імені директора навчального закладу або класного керівника, а потім надсилають повідомлення з проханням здати кошти на якісь потреби.

“Зазвичай запитані шахраями суми варіюються в діапазоні від 100 до 1000 гривень”, – розповіли експерти з кібербезпеки.

Інформацію про директора або класного керівника шахраї дізнаються із соціальних мереж або сайту навчального закладу. Там вони можуть з’ясувати номери телефонів. І навіть не полінуються і прийдуть до школи під вигаданим приводом. Після цього телефонні номери зазнають фішингових атак. А саме шахраї відправляють підроблені пропозиції про виграш у лотереї чи подарунку від відомого бренду, вигідні пропозиції, повідомлення про необхідність встановити програмне забезпечення для захисту комп’ютера та інші.

Далі, коли жертви переходять за шкідливими посиланнями, шахраї крадуть дані, які жертва вводить у запропонованій формі. А далі до групового чату вони надсилають повідомлення з даними рахунку для збору коштів на шкільні потреби або нове фішингове посилання.

Зрозуміти батькам, що шахраї заволоділи груповим чатом, важко. Тому найкраще при проханні перерахувати гроші на якісь потрібні просто почекати і не надсилати одразу гроші. Також можна запросити підтвердження, зателефонувавши до школи за міським телефоном.