Apple випустила оновлення для старих iPhone

Компанія Apple випустила оновлення операційної системи для старих та актуальних моделей iPhone. Про це повідомляє портал 9to5mac.

Для iPhone 6s і новіше вийшло оновлення iOS 15.7.8, яке усуває виявлені раніше проблеми безпеки. Для власників сучасних смартфонів Apple випустила поновлення iOS під номером 16.6.

У компанії наголошують, що нова версія операційної системи містить критичні виправлення вразливостей безпеки та настійно рекомендують її встановлення всім власникам iPhone. Завантажити та інсталювати оновлення системи можна, відкривши «Налаштування» — «Основні» — «Оновлення ПЗ» та дотримуватися вказівок на екрані.

Ці оновлення виправляють 16 вразливостей, у тому числі в ядрі, системах Find My, WebKit і Apple Neural Engine.

Восени очікується реліз iOS 17, яка не підтримуватиметься на iPhone X, iPhone 8 та 8 Plus. Це не означає, що Apple не випускатиме для цих смартфонів патчі безпеки або оновлюватиме їх у разі виявлення критичних уразливостей, проте iOS 16.6 ризикує стати одним з останніх номерних оновлень для них.