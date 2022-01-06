Названо 5 найкращих програм для батьківського контролю за дитиною через смартфон

Функції батьківського контролю є у будь-якого сучасного смартфона – і iPhone, і гаджетів на Android. Однак їх можливостей зазвичай недостатньо, щоб стежити за дитиною цілодобово, встановлювати обмеження для додатків та контенту, а також контролювати розташування чада по GPS.





Всі ці функції пропонують програми для батьківського контролю: редакція GSMinfo обрала 5 програм із різними функціями, які підійдуть для смартфонів на базі Android та iOS. Багато які з них доступні безкоштовно, а також мають платну версію.

Life360 – Сімейний локатор, GPS трекер

Програма «Life360 – Сімейний локатор, GPS трекер» доступна для смартфонів на базі Android та iOS. Вона дозволяє контролювати розташування будь-якого члена сім’ї чи іншої групи: тут людей пропонують об’єднати в так звані «кола». Встановивши на смартфон цей GPS-трекер, можна будь-якої миті дізнатися, де знаходиться людина, і побачити цю точку на карті.

Також додаток дозволяє контролювати переміщення людини в режимі реального часу – у тому числі дитини протягом дня і цілого місяця. При досягненні власником телефону призначення (наприклад, школи або вдома) на смартфони інших учасників кола надходить повідомлення. Зручно, можна налаштувати різні повідомлення для різних місць: наприклад, «робота» або «школа». Завдяки цій функції можна легко стежити, коли дитина була у навчальному закладі та повернулася з неї.

Геолокатор Life360 має зручний чат, який дозволяє людям з одного кола спілкуватися прямо в додатку. Спілкуватися можна як разом (відразу всією групою), так і з кимось із її учасників в особистому чаті.

Оскільки програма вміє відстежувати розташування смартфона, її можна використовувати для пошуку втрачених або вкрадених гаджетів. Програма доступна безкоштовно, але з невеликими обмеженнями – наприклад, історія переміщень зберігатиметься два дні, а не 30 днів. Платна підписка для Android та iOS коштуватиме $4.17 на місяць.

Kaspersky Safe Kids

Додаток Kaspersky Safe Kids від відомого розробника ПЗ користується великим попитом – багато в чому тому, що безкоштовно доступна не тільки для мобільних платформ, але і для комп’ютерів на базі Windows та MacOS. Функціональність програми більш ніж широка – тут є не тільки місцезнаходження та встановлення геозон, але й контроль контенту, який дитина шукає в інтернеті. Навіть у безкоштовній версії доступна можливість налаштувати обмеження для YouTube щоб діти не дивилися пусті або навіть небезпечні відео. Також є можливість заблокувати небезпечні для дитячої психіки сайти та результати пошуку за небажаними запитами. Батьки можуть контролювати дії дитини, встановлювати блокування та обмежувати час використання певних програм зі свого смартфона чи комп’ютера.

Серед інших переваг Kaspersky Safe Kids – вбудовані «поради психолога» та простий інтерфейс. Проте недоліки теж є – саме через них останнім часом рейтинг програми Play Market став нижчим. Користувачі незадоволені тим, що для отримання повної функціональності програму потрібно встановити на ПК, а блокування на телефонах на базі iOS обмежені.

Програма доступна безкоштовно, але з обмеженою функціональністю – наприклад, не вдасться встановлювати інтервали часу, в які дитині заборонено використовувати смартфон. Однак загальна річна передплата для ПК і смартфонів зовсім недорога – вона коштує всього 320 грн.

Батьківський контроль Kidslox

Kidslox – безкоштовна програма для батьківського контролю, яка допоможе навчити дитину збалансовано використовувати смартфон, а не залипати в нього цілими днями з приводу та без. Її основні можливості: встановлення денного ліміту часу для використання мобільного гаджета та блокування окремих програм – наприклад, соціальних мереж або ігор. Зручно, що заблокувати небажані програми можна взагалі на цілий день, так і відповідно до розкладу, який користувач встановлює сам. І навіть за допомогою таймера, який може заблокувати певні функції лише один раз – наприклад, відключити дитині TikTok, поки у неї онлайн-урок з репетитором.

Додаток дозволить заблокувати і небажаний контент, наприклад, відеоролики для дорослих. А також допоможе обмежити доступ до камери, щоб не дати дитині постійно робити селфі, відволікаючись від занять. Для отримання доступу до заблокованих можливостей, їх налаштування та вимкнення в програмі встановлюється спеціальний PIN-код. З “батьківського” телефону за допомогою цієї програми можна контролювати відразу 10 “дитячих” пристроїв на iOS або Android – так що якщо у вас велика сім’я, Kidslox стане хорошим вибором для поголовного контролю у прямому розумінні цього слова.

Користуватися програмою можна безкоштовно протягом 7 днів. Після цього можна вибрати базовий пакет із певними функціональними обмеженнями та продовжити безкоштовне використання. Або купити передплату, яка не тільки відкриє всі функції, але й дозволить контролювати з одного смартфона майже необмежену кількість мобільних пристроїв. Ціна досить демократична – 165 грн. на місяць для смартфонів на базі Android чи iOS.

Батьківський контроль Kroha – Дитячий режим

Програма, що поєднує у собі можливості одразу двох видів батьківського контролю. З її допомогою можна дізнатися, де знаходиться дитина, і проконтролювати її смартфон. Одна з найкорисніших функцій «Крохи» – це денний ліміт або обмеження часу використання гаджета та окремих додатків. У «Батьківському контролі Kroha» можна встановити розклад для активності різних програм, а також контролювати, яку інформацію отримують діти з месенджерів.

У списку функцій цієї програми є «нічний режим» та «захист очей». Перший дозволяє знизити негативний вплив синього світла на зір дитини, а другий нагадує тримати телефон на правильній відстані від очей. Також у додатку батьки зможуть встановити для дітей дозволену геозону, при порушенні меж якої на телефони дорослих надходитиме відповідне повідомлення.

Функціональність програми трохи обмежена при використанні безкоштовної версії: слідкувати вийде за телефоном однієї дитини і лише протягом пробного періоду. Якщо дітей багато, а функції потрібні всі, доведеться оплачувати платну підписку: до її вартості входить управління відразу 5 телефонами.

Kid Security

Визначити місце розташування дитини – лише півсправи, якщо йдеться про маленьких дітей дошкільного чи молодшого шкільного віку. Оскільки постійна присутність батьків поряд не завжди можлива, її можна «замінити» за допомогою програми Kid Security, яка забезпечує високий рівень безпеки дитини.

Серед функцій програми – контроль положення користувача та встановлення спеціального «геокордону». Це дозволяє дізнатися, де знаходяться діти, навіть якщо вони не відповідають на дзвінки, і отримувати сповіщення при їх виході за межі зазначених зон. Але безпека забезпечується не тільки відстеженням становища – Kid Security дозволяє ще й слухати звуки навколо дитини, контролюючи коло спілкування дітей або те, як з ними поводяться в школі чи дитячому садку. Програма повідомляє дорослим статистику використання ігор та соціальних мереж, а також час їх використання. А у разі небезпеки діти можуть натиснути на тривожну кнопку у додатку, після чого інформація про небезпеку надійде батькам.

Функціями сервісу можна користуватися безкоштовно – але протягом недовгого пробного періоду. Через 7 днів доведеться вибирати – купити підписку або відмовитися від більшості можливостей, залишивши тільки чат та місцезнаходження. До речі, через програму можна дзвонити – але платно. І це, мабуть, головний недолік програми Kid Security, адже безкоштовно дзвонити та надсилати голосові повідомлення сьогодні можна через будь-який месенджер.