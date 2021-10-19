Експерти розповіли, як перевірити файл на наявність вірусів
Випадково завантажили підозрілий файл, який може містити вірус? Або хочете перевірити посилання, яке, як ви припускаєте, веде на шкідливий сайт? Ми розповімо, що робити в таких ситуаціях.
Всі користувачі знають це правило: ніколи не можна переходити за підозрілими посиланнями, завантажувати файли з небезпечних веб-сайтів або запускати вкладення електронної пошти з невідомих джерел.
Проте, бувають різні ситуації, і досить-таки часто певні дії користувачів піддають комп’ютер зайвому ризику.
Якщо ви підозрюєте, що який-небудь файл на вашому комп’ютері в розповсюдженні шкідливих програм, не відкривайте його за жодних обставин. Ось що варто зробити замість цього.
ЯК ПЕРЕВІРИТИ, ЧИ ЗАРАЖЕНИЙ ФАЙЛ ВІРУСОМ
Одне з кращих рішень – перевірити файл за допомогою VirusTotal.
Це простий онлайн-інструмент, який дозволяє відсканувати файли і посилання на наявність всіляких шкідливих програм: вірусів, хробаків, троянів і т.д.
Щоб почати сканування, потрібно просто натиснути на кнопку «Вибрати файл». Потім потрібно завантажити файл, що перевіряється в систему. Зверніть увагу, що максимально допустимий розмір становить 600 МБ.
На скріншоті нижче видно, що завантажений нами файл (документ MS Word) не містить відомих шкідливих програм – VirusTotal відсканував його більш ніж 60 антивірусними модулями.
Весь процес зазвичай займає всього кілька секунд, але час сканування, звичайно ж, залежить від розміру файлу.
А ось що відбувається, якщо завантажити файл, який насправді є шкідливим. Як ви можете бачити нижче, 51 з 64 шкідливих пошукових систем, використаних VirusTotal, визначила, що завантажений ZIP-файл містить зловмисне ПЗ.
Ви також можете використовувати VirusTotal для перевірки безпеки того чи іншого посилання. Перейшовши на сайт, виберіть «URL» замість «File», скопіюйте-вставте посилання і натисніть кнопку Enter на клавіатурі.
Навіть якщо на вашому комп’ютері встановлений надійний захист від шкідливих програм, ми все одно рекомендуємо використовувати VirusTotal. Він точно не зашкодить, оскільки інструмент задіює кілька десятків антивірусних продуктів, а не тільки один, що гарантує точність отриманих результатів.
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ФАЙЛ ЗАРАЖЕНИЙ?
У більшості випадків просте завантаження шкідливого файлу не вплине на ваш комп’ютер. Але вкрай важливо пам’ятати, що його ні в якому разі не можна відкривати!
Якщо сканування VirusTotal показує, що файл містить шкідливі програми, негайно видаліть його зі свого комп’ютера за допомогою комбінацій клавіш Shift + Delete на клавіатурі.
Після цього слід запустити повне сканування системи на наявність інших шкідливих програм.
Відзначимо, що є кілька ефективних онлайн сканерів. Так, вони корисні, але не в змозі замінити автономний антивірусний пакет, оскільки не пропонують захист в реальному часі. Саме тому ми настійно рекомендуємо інвестувати в гарне програмне забезпечення для захисту від шкідливих програм.
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