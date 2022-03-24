Softnews

Google почав забороняти виготовлення та продаж смартфонів на Android в Росії

24.03.2022
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Аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін повідомив у Telegram , що Google припинила ліцензувати ОС Android для російських виробників смартфонів. Не виключається варіант, за якого пошуковий гігант накладе заборону на продажі в Росії Android-смартфонів усіх брендів.


Випуском смартфонів під керуванням Android займаються кілька російських компаній. Платформа є безкоштовною і постачається з відкритим кодом, проте для можливості використовувати мобільні сервіси Google (Google Mobile Services, GMS) виробники зобов’язуються проходити сертифікацію: демонструвати свій софт та зміни, що вносяться до попереднього програмного забезпечення.

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З 23 березня лабораторії Google почали відмовляти за всіма проектами російських компаній з наступним формулюванням: “Експортний закон США забороняє надання послуг Росії, а також експорт, реекспрт або передачу програмного забезпечення та технологій американського походження в Росію” . Таким чином, російські бренди втрачають можливість використовувати пакет GMS на своїх смартфонах під керуванням Android.

Виробників пристроїв з інших країн ця заборона не стосується, проте формулювання Google може мати на увазі, що Росія перестане імпортувати ліцензовані Android-пристрої. Пан Муртазін також нагадав, що завтра, 25 березня, американський Мінторг може дати додаткові роз’яснення всім виробникам щодо постачання смартфонів до Росії.

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24.03.2022
1 хвилина на прочитання

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