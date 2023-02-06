У «Дія» з’явилася критично важлива для українців послуга: ще одна популярна довідка тепер доступна онлайн

Державний застосунок «Дія» в черговий раз оновив перелік своїх послуг. Зокрема тепер українці можуть згенерувати в додатку довідку про місце свого проживання. Зробити це можна лише у кілька кліків за умови, що дані про користувача містяться у електронному державному реєстрі.

Про можливість миттєво отримати довідку, що підтверджує факт проживання громадянина за певною адресою, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України. У відомстві зазначили, що тепер українцям не обов’язково замовляти та тижнями чекати на виготовлення паперової довідки про місце проживання. Адже виписка з «Дія», яка формується протягом кількох хвилин, буде визнаватися у всіх державних установах на рівні із фізичною довідкою.

Щоб отримати електронну довідку про місце проживання у додатку «Дія», потрібно виконати наступні кроки:

зайти у «Дія»;

перейти до розділу «Послуги»;

обрати пункт меню «Довідки та виписки»;

вибрати «Виписка про місце проживання»;

замовити документ.

Якщо дані про громадянина містяться в електронному реєстрі, довідка буде сформована за лічені хвилини. Після цього її можна завантажити на свій смартфон у вигляді PDF-файлу. Проте зробити це потрібно протягом 24 годин після того, як документ було згенеровано.

Зазначимо, що Міністерство цифрової трансформації України навіть під час війни регулярно розширює перелік послуг додатку «Дія». Завдяки зусиллям відомства та команди розробників «Дія» українці щохвилини мають доступ до цілої низки документів і державних сервісів. Громадянам не потрібно відвідувати ЦНАП чи інші держустанови, щоб залагодити пильну справу.

Одним з останніх оновлень «Дія» став сервіс, з допомогою якого можна розрахувати вартість розмитнення автомобіля. Потрібно лише ввести в додатку модель, рік випуску та вартість транспортного засобу, щоб дізнатися точну суму податку, яку доведеться за нього сплатити.