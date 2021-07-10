Google відправив на смітник історії мільйони пристроїв з революційним Android

Планшети і смартфони на базі Android 4.1-4.3 Jelly Bean більше не будуть отримувати оновлення бібліотеки Google Play Services. Без неї не зможуть працювати сервіси Google і багато додатків сторонніх розробників. На пристрої з цією прошивкою припадає близько 1% від загальної маси Android-гаджетів. Android 4.1 стала важливою частиною історії системи, за рахунок величезної кількості нововведень.





Прощання з Jelly Bean

Компанія Google оголосила про припинення випуску оновлень бібліотеки Google Play Services для ОС Android версій 4.1-4.3. Вона використовується для роботи різних сервісів Google, в тому числі і магазину додатків Play. Також вона відповідає за роботу численних API-інтерфейсів, які можуть використовуватися сторонніми розробниками в своїх додатках.

Відмова від випуску апдейтів Google Play Services означає, що операційки Android 4.1-4.3 з кодовим ім’ям Jelly Bean Google остаточно визнав застарілими. У своєму блозі розробники Android написали, що пішли на цей крок тому, що користувачів, які до цих пір працюють на пристроях з цією ОС, залишилося зовсім небагато.

Точне число Android-пристроїв на базі Jelly Bean, активних досі, в Google не уточнюють, заявляючи лише, що їх близько 1% від загальної кількості гаджетів з цією платформою. За даними порталу Statista.com, всі версії Android нижче 5.0 Lollipop на липень 2021 р займали лише 1,18%.

У Android Jelly Bean є свій маскот

За даними порталу Business of Apps, за підсумками 2020 року в світі налічувалося близько 2,8 млрд користувачів Android-пристроїв. Таким чином, на Android Jelly Bean в даний час працюють приблизно 2 млн пристроїв по всьому світу.

Терміни припинення підтримки

Підготовку до повної відмови від Jelly Bean Google почала ще восени 2018 р. В перших числах жовтня 2018 року компанія заявила про відмову від підтримки свого фірмового браузера Chrome для цієї системи. Для нього перестали виходити оновлення і патчі безпеки, що змусило частину користувачів перейти на інший браузер, а іншу частину – купити новий мобільник з більш свіжою прошивкою.

Android Jelly Bean хизувалася новим на той час інтерфейсом

31 січня 2021 р Google повідомила, що системи лінійки Jelly Bean більше не будуть отримувати звичайні апдейти. Вона залишила їм тільки критичні оновлення безпеки.

Реліз нових версій Google Play Services припиниться в кінці літа 2021. Остання збірка для Jelly Bean буде мати індекс 21.30.99. На момент публікації матеріалу була доступна версія 21.24.18.

Революційна операційна система

Android Jelly Bean версії 4.1 вийшла в кінці червня 2012 року замінивши собою Ice Cream Sandwich (4.0). Поява Jelly Bean привнесла в Android масу нововведень, включаючи суттєво перероблений інтерфейс і підтримку частоти оновлення екрану 60 кадрів в секунду. У 2021 р така частота вважається нормою.

Система Jelly Bean розвивалася аж до версії 4.3, що вийшла, як повідомляв CNews, в кінці червня 2013 р. Від версії до версії Google, всупереч своїй же традиції, не міняла другу назву ОС – вона як і раніше носила кодове ім’я Jelly Bean і лише з виходом версії 4.4 в червні 2014 р змінила її на KitKat.

Частка Jelly Bean стрімко скорочується

У список нововведень, які з’явилися в Android 4.1 Jelly Bean, входять підтримка підключення навушників і зовнішніх динаміків по USB і покращена система повідомлень. У листопаді 2012 року відбувся реліз версії 4.2 з модифікованим екраном блокування, який став помітно більш функціональним. Починаючи з цієї версії, в Android з’явилася підтримка декількох облікових записів на одному пристрої. Оновлення до 4.3 Jelly Bean додало в систему, крім іншого, повністю новий додаток камери і підтримку протоколу Bluetooth Low Energy (LE).

Універсальний Android

Для Google платформа Android 4.1 Jelly Bean є важливою частиною історії по ряду причин. Одна з них пов’язана з відкриттям для себе ринку планшетних комп’ютерів.

Разом з самою 4.1 Jelly Bean Google в червні 2012 р анонсувала свій перший планшет Nexus 7. 7-дюймовий комп’ютер надійшов у продаж в середині липня 2012 року і отримав масу позитивних відгуків користувачів. Успіх «первістка» спонукав Google і далі розвивати цей напрямок бізнесу. Другий планшет не змусив себе чекати і вийшов разом з Android 4.3 Jelly Bean в останніх числах липня 2013 р. Це був все той же Nexus 7, але його друге покоління отримало разючі покращення і удосконалення в порівнянні з першим.

В цілому, вся серія систем Android 4.x важлива для Google, оскільки саме вона визначила новий вектор розвитку платформи, що не змінився досі. Перші два покоління Android були орієнтовані на смартфони, а третє (Android 3 Honeycomb) було випущено виключно для планшетів.

Android Honeycomb користувачі не прийняли

Google хотіла зробити дві окремі операційки, як не так давно вчинила Apple з iOS, відокремивши від неї iPad OS.

Honeycomb проіснувала менше півтора роки. Вона вийшла в лютому 2011 р, а останній апдейт для неї Google випустила в лютому 2012 р. До цього в жовтні 2011 р з’явилася Android 4.0 Ice Cream Sandwich, яка стала першою універсальною ОС Google для смартфонів і планшетів, а в червні 2012 р вийшла Android 4.1 Jelly Bean.

Від чого ще відмовилася Google

Припинення підтримки Google Play Services для Android Jelly Bean стало другою за липень 2021 р заявою подібного плану. На самому початку місяця компанія вирішила відмовитися від APK (Android PacKage) – формату дистрибутивів додатків, що з’явився разом з релізом самої першої версії Android.

У серпні 2021 року, як повідомляв CNews, Google перейде на новий формат ААВ (Android App Bundle). Всі розробники додатків повинні будуть зробити те ж саме.