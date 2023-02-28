Ніхто не знає, чи ядерні бомби, що лежать десятиріччями, працюватимуть насправді

Зрівняні із землею міста, мільйони людей, що згоріли живцем, і ще більше людей, замучених радіоактивними опадами. Таке жахливе майбутнє може здатися комусь неправдоподібним, але тільки тому, що з 1945 року жодна країна не підірвала ядерну зброю під час конфлікту. Країни, включаючи США, Росію та Китай, мають величезні ядерні арсенали і регулярно сперечаються про те, як ними розпорядитися – минулого тижня Росія призупинила участь у договорі зі США про скорочення ядерних озброєнь. На щастя, ядерні боєголовки здебільшого просто сидять там, нерухомі та безмовні, затишно влаштовуючись у своїх бункерах та підземних сховищах. Однак якщо хтось спробує використати таку боєголовку, чи спрацює вона як належить?

“Ніхто достеменно не знає”, – каже Алекс Веллерштейн, історик ядерної зброї з Технологічного інституту Стівенса. У 20 столітті було проведено понад 2 000 ядерних випробувань – переважна більшість із них проводили США та Радянський Союз. І хоча вони довели ядерний потенціал цих країн, вони не гарантують, що боєголовка, прикріплена до ракети чи іншої системи доставки, спрацює сьогодні.

Дивно, але, наскільки нам відомо, США лише один раз випробовували бойову ядерну боєголовку за допомогою бойової ракетної системи – далекого 1962 року. Вона була запущена з підводного човна. Радянський Союз провів подібне випробування у попередньому році, а Китай пішов за ним у 1966 році. Жодна країна ніколи не тестувала ядерну боєголовку, доставлену міжконтинентальною балістичною ракетою. Ракета може вибухнути на стартовому майданчику, пояснює Веллерштейн. Ніхто не хоче розгрібати цей бардак.

Вторгнення Росії в Україну, на жаль, знову висунуло на перший план примару ядерної зброї. У лютому президент Росії Володимир Путін заявив, що нові системи стратегічної ядерної зброї були поставлені на бойове чергування і пригрозив відновити ядерні випробування. Колишній міністр оборони Росії Дмитро Медведєв особливо часто заявляв про готовність своєї країни застосувати ядерну зброю, зокрема проти України.

За даними Федерації американських учених, некомерційної організації, що займається питаннями безпеки, в Росії є близько 4500 ядерних боєголовок, не знятих з озброєння. Приблизно 2000 вважаються “тактичними” – боєголовками меншого розміру, які можуть бути використані, наприклад, на полі бою за кордоном. Наскільки нам відомо, Росія не почала “прикріплювати” ці тактичні боєголовки до систем доставки, таких як ракети. Це пов’язано з певними ризиками безпеки, зазначає Лінн Рустен з аналітичного центру “Ініціатива зі скорочення ядерної загрози”: “Було б справді тривожно, якби ми побачили якісь ознаки того, що вони переміщують ці боєголовки зі сховища”.

Якщо вони будуть введені в експлуатацію, теоретично з цією зброєю може статися безліч речей. По-перше, самі системи доставки можуть виявитися ненадійними. Марк Шнайдер, колишній співробітник служби вищого керівництва Міністерства оборони США, писав про численні проблеми, з якими Росія зіткнулася зі своїми ракетами під час війни з Україною. Минулої весни американські чиновники заявили, що від 20 до 60 відсотків російських ракет виходять з ладу – або не запускаються, або не потрапляють у ціль. Однак це не завжди має значення, зазначає Шнайдер. При запуску ядерної боєголовки з великою потужністю вибуху “точність має набагато менше значення”, – каже він.

Росія, безумовно, має достатньо ракет, щоб доставити ядерну зброю більш-менш туди, куди вона хоче – навіть якщо для цього знадобиться не одна спроба.

Але як щодо самих боєголовок?

Сучасні термоядерні пристрої – це складні механізми, призначені для запуску певної вибухової послідовності, яка іноді називається реакцією поділу-розщеплення, в результаті якої вивільняється величезна кількість енергії.

Веллерштейн зазначає, деякі боєголовки, розроблені кілька десятиліть тому, досі є частиною ядерних арсеналів. Згодом їх деталі повинні бути ретельно перевірені щодо деградації та відремонтовані або замінені. Але деякі компоненти можуть стати недоступними через зміни у виробничих можливостях. Зрештою, вам, можливо, доведеться знайти заміну якомусь певному пристрою або матеріалу, що вийшов з виробництва, у вашій боєголовці. Не випробувавши потім весь пристрій, ви можете лише сподіватися, що він все ще працює.

На початку 2000-х США намагалися знайти джерело секретного матеріалу (призначення якого також засекречено) під кодовою назвою FOGBANK для своїх ядерних боєголовок. За повідомленнями, військовим довелося знову вчитися робити цей матеріал. “Можна уявити, що у росіян можуть виникнути подібні [проблеми], тому що виробництво змінилося”, – каже Веллерштейн.

Ядерні боєголовки також іноді створювалися із дефектними компонентами. Візьмемо, наприклад, американську боєголовку W47. Усередині її був провід, який треба було витягнути, щоб зарядити зброю. Але цей дріт мав звичку ставати крихким при зберіганні, і часто ламався або застрягав у момент постановки на охорону. Метали всередині боєголовок також можуть стати тендітними з часом, враховуючи інтенсивне випромінювання, якому вони зазнають. А дуже дорогі компоненти, що містять тритій, ізотоп водню, доводиться регулярно замінювати, оскільки тритій з часом виснажується.

Таким чином, ядерні боєголовки насправді є напрочуд чутливими маленькими штучками. І власники ядерних арсеналів мають обмежені можливості щодо перевірки своїх комплектів. В даний час більшість країн не розробляють бойові ядерні боєголовки через Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (Північна Корея, яка не підписала Договір, випробувала ядерний пристрій у 2017 році), хоча вони можуть випробовувати механізми боєголовок. Однак у доповіді уряду США від 2020 року вказувалося, що Росія та Китай могли проводити випробування бойових ядерних пристроїв з наднизькою потужністю. Такі спроби не підтверджені, але, ймовірно, подібні випробування дали б обом країнам певне уявлення про те, наскільки надійна їхня зброя.

Для моделювання детонації боєголовок можна також використовувати лазери та комп’ютерні симуляції. А в США є спеціальна рентгенівська система візуалізації, яка може робити високошвидкісні знімки, що показують, як вибухає первинний ступінь боєголовки та ймовірні характеристики ядерного вибуху. Однак у цих експериментах використовується замінник плутонію, і жодних реальних ядерних вибухів у процесі немає. “Деякі фізичні властивості цього матеріалу ви не побачите поза межами зірок”, – каже Веллерштейн, підкреслюючи труднощі, пов’язані з цим. “Просто є внутрішня хитрість у тому, щоби навіть змоделювати це”.

Однак за умови, що ви докладете зусиль для належного обслуговування боєголовок, вони мають працювати. “Росія має потужний ядерний потенціал. Вони часто оновлюють свої боєголовки”, – каже Емі Вульф, американський фахівець із політики в галузі ядерної зброї. Шнайдер також упевнений, що російські ядерні боєголовки справні. Було б нерозумно вважати інакше”

Людський чинник

Проте є й людський чинник. Зброя може більш-менш впевнено вистрілити, але чи натисне цей солдат на курок за вашим наказом? Важко передбачити, як вчинить кожен у такій ситуації, але експерти, які розмовляли з GSMinfo, сходяться на думці, що командний ланцюжок у російських збройних силах досить лояльний. Цікаво, що для санкціонування застосування ядерної зброї президенту Путіну, на відміну від президента США, потрібна згода двох інших членів його уряду: міністра оборони та начальника Генерального штабу. “Щойно вони всі троє погоджуються, вони починають діяти”, – каже Вульф. Всі інші далі по ланцюжку, швидше за все, наслідують їх приклад. “Я сумніваюся, що на місцях станеться заколот військ”.

Зрештою, можна припустити, що ворог Росії може спробувати саботувати її ядерну зброю, можливо, зламавши її чи системи, від яких вона залежить. Але Шнайдер не став робити на це ставку. “Навіть якщо у вас є можливість зробити це сьогодні, у вас може не бути можливості зробити це завтра. Я не думаю, що це справді правдоподібно”, – каже він.

Коли йдеться про ядерну зброю, напевно, найкраще просто припустити, що вона спрацює. Розглянемо можливість того, що деякі люди, які ставлять під сумнів надійність існуючої ядерної зброї можуть мати яструбині мотиви. “Схоже, що деякі фракції Республіканської партії не проти відновити ядерні випробування”, – зазначає Емма Клер Фолі з Global Zero, неурядової організації, яка працює над ліквідацією ядерної зброї.

Однак розгортання цієї зброї малоймовірне”. Вульф стверджує, що Путін мало що виграє від застосування ядерної зброї в Україні, як би він не був засмучений невдачами і втратами Росії, що ростуть. Рустен погоджується. “Порушення цього табу матиме неймовірні наслідки в глобальному, дипломатичному, економічному плані”, – каже вона. “Для Росії це нічим добрим не обернеться”.