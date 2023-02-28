Користувачі в захваті: Google представила нові “фішки” для Android та Wear OS 

Компанія Google представила нові функції для операційних систем Android та Wear OS. Деякі з них запрацюють протягом тижня, а на інші доведеться трохи зачекати. Зокрема, сервіси Google Meet, Google Keep та інші отримають оновлення.

Для користувачів Android, які активно використовують сервіс Google Keep, буде доступний віджет окремої замітки на головному екрані. Це дозволить швидко отримувати доступ до заміток та списків справ, без запуску додатку.

Також Google Keep отримає дві нові ярлики, які допоможуть власникам смарт-годинників на Wear OS створювати замітки та списки завдань одним дотиком до циферблата.

В Google Drive з’явиться можливість додавати коментарі до PDF-файлів, що стане зручно для позначок на фото чи візуальних планів.

Оновлення чекає також тих, хто користується сервісом Google Meet — Google збільшить кількість мобільних пристроїв Android, на яких буде можливо використовувати функцію шумозниження під час дзвінків.

Крім того, за допомогою Emoji Kitchen можна буде створювати нові комбінації смайликів.

Розробники також обіцяють, що Fast Pair зможе підключати нові Bluetooth-навушники до ноутбука Chromebook одним дотиком. Якщо вони підключені до телефону на Android, Chromebook автоматично під’єднатися до них.

В Google Wallet з’явиться весела анімація для підтвердження оплати в магазинах. Ця незначна деталь підніме настрій та змусить посміхнутися.

В мобільному браузері Chrome буде можливість збільшувати контент на сторінках на 300%, а оновлений Wear OS отримає нові режими звуку та корекції кольору для власників смарт-годинників.

Нагадаємо, що у січні, в Google заявили про масштабні скорочення працівників компанії. Планувалося звільнити близько 12 тисяч осіб, бо понад 6% від загальної кількості.

На перший погляд, нововведення здаються дрібницями, але насправді вони значно спростять життя мільйонам користувачів у всьому світі.