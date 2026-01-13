Мінус 59 тисяч спамерів: як українські оператори борються з небажаними дзвінками

За останні три місяці українські мобільні оператори заблокували 59 071 номер телефону, з яких здійснювалися спам-дзвінки. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Активна фаза боротьби з телефонним терором розпочалася 2 жовтня 2025 року, коли оператори отримали законні інструменти для блокування номерів, що поширюють нав’язливу рекламу без згоди абонентів.

Як визначають спамера?

Щоб номер потрапив у «чорний список», він має відповідати щонайменше двом критеріям із затвердженого переліку. Основні ознаки спаму:

коротка тривалість викликів (менше 60 секунд);

понад 50% дзвінків здійснюються на різні номери;

неможливість передзвонити на цей номер;

використання записаного голосового повідомлення (робот);

номер використовується виключно для дзвінків (без SMS чи інтернету).

Що робити, якщо вас турбують?

Якщо ви продовжуєте отримувати спам, ви можете подати скаргу трьома способами:

Через оператора: у мобільному застосунку або за номером підтримки (Vodafone — 111, Kyivstar — 466, lifecell — 5433). Урядова гаряча лінія: за номером 1545. Через регулятора: заповнивши форму на сайті НКЕК (Нацкомісія з регулювання електронних комунікацій).

Для тих, хто перебуває в роумінгу, діють спеціальні номери підтримки: Vodafone (+38 050 400 111), Kyivstar (105466#) та lifecell (+38 063 5433 111).