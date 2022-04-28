Хакер зламав проект Deus Finance і викрав криптовалюту на $13,4 млн

Хакер зламав програму децентралізованих фінансів (DeFi) Deus Finance і викрав криптовалюту на суму понад $13,4 млн, повідомили експерти з кібербезпеки PeckShield. Зловмиснику вдалося штучно завищувати вартість деяких активів, позичати кошти всередині протоколу та отримувати прибуток після погашення позики.





Deus дозволяє розробникам створювати на своїй платформі фінансові послуги, такі як кредитування, торгівля ф’ючерсами та опціонами. Хакер запозичив $143 млн і зміг вивести $13,4 млн. У PeckShield попередили, що загальні втрати проекту можуть бути вищими.

Це другий злом протоколу за останні два місяці. У березні невідомий атакував проект аналогічним чином та вивів $3 млн.

На тлі чергової атаки хакерів вартість власного токена проекту DEUS впала за добу на 16%, за даними CoinGecko. Альткоін торгується на рівні $502, а його ринкова капіталізація становить $47,4 млн.