Названо ТОП-20 кращих безкоштовних ігор на ПК

Частенько власники комп’ютерів не залишають торенти через те, що вважають офіційні гри дуже дорогим задоволенням. Це не зовсім так. Необов’язково купувати дорогі ААА-проекти, щоб розважитися з друзями або пограти в щось вартісне самому. Топ безкоштовних ігор на ПК, які надають таку можливість – до ваших послуг.





Ми підготували список з проектами найрізноманітніших жанрів: від стратегій, які змушують напружити мізки, до веселих гонок, в які можна залипнути заради відпочинку. Дивіться, у що пограти на ПК безкоштовно – як мінімум кілька тайтлів з цього рейтингу вас точно зацікавлять!

№20 – Dauntless

Відкриває добірку Dauntless – захоплюючий симулятор мисливця, де вам належить полювати на величезних чудовиськ і збирати з них Лут, об’єднуючись в команди з іншими гравцями. За фактом, це спрощена версія Monster Hunter. У ній присутня велика кількість різноманітного спорядження (екіпірування навіть можна створювати самому), система квестів, прокачування персонажа і маса навичок, які необхідно ретельно підбирати перед кожним полюванням.

Самі монстри теж не дадуть занудьгувати. Мало того, що кожен з мобів унікальний, так ще й характер їх атак змінюється прямо під час бою, змушуючи гравця спритно підбирати нову тактику. Все це доповнюється приємною графікою, а також скромними системним вимогами – піде гра навіть на слабкій машині.

№19 – TrackMania

Читачі старшого віку напевно знайомі з серією гонок TrackMania – на початку нульових вона була справжнім хітом. Нещодавно вийшов безкоштовний римейк першої частини, в якому серйозно прокачали графіку, поліпшили фізику авто, і додали кілька нових режимів.

Це драйвова аркада з божевільними трасами, яка вимагає концентрації уваги, блискавичної реакції і сталевих нервів. В TrackMania доступні широкі можливості модифікації всього і вся. Гравець може створити абсолютно нову машину, свою трасу або відредагувати положення камери під час заїзду. Причому для цього не потрібно качати сторонній софт – редактор вбудований прямо в гру, а розробку можна зробити доступною для всієї спільноти. Рекомендуємо спробувати!

№18 – Enlisted

Рейтинг, в якому зібрані кращі безкоштовні комп’ютерні ігри, продовжує відносно свіжий проект – Enlisted. Це онлайн-шутер про Другу світову війну, в якому геймерам доведеться битися на величезних картах Східного і Західного фронту. Крім вогнепальної зброї в грі присутня військова техніка – можна знищувати ворогів на танку або розстрілювати їх з літака.

Геймплей незвичайний – кожному гравцеві в підпорядкування дається загін з 4-9 ботів, що додає грі масштабності. Для досягнення успіху в Enlisted потрібно не тільки влучно стріляти, але і правильно командувати солдатами. Якщо ви втомилися від однотипних шутерів, то однознанчо оціните такий підхід.

№17 – Brawlhalla

Brawlhalla – неймовірний free to play файтинг, в якому весь рух відбувається на маленьких аренах. Мета проста – потрібно зіштовхнути опонента в прірву. Для цього доведеться використовувати удари, стрибки, а також спеціальні вміння, унікальні для кожного персонажа.

У грі є безліч різноманітних режимів, серед найпопулярніших: 1х1, 2х2 і кожен сам за себе. До того ж, розробники регулярно додають нових персонажів, в тому числі знаменитих – на зразок черепашок ніндзя або героїв популярних серіалів.

Brawlhalla крута тим, що у неї простий геймплей, який приносить задоволення вже з перших хвилин. Це відмінний варіант для тих, хто не хоче витрачати час на файтинг зі складними механіками, але в той же час в ній є куди рости – по Brawlhalla проводяться навіть кіберспортивні змагання.

№16 – FIFA Online 4

FIFA Online 4 – це безкоштовна версія знаменитого футбольного симулятора, яка стала доступна в Україні зовсім недавно. Тут ви зможете зіграти проти друзів, зарубатися з гравцями в онлайні, або ж приміряти роль тренера улюбленої команди в режимі Fantasy Team Manager, вибиваючи зіркових футболістів з паків. До речі кажучи, зібрати сильний склад цілком можна і без доната.

Геймплейна гра виглядає не так свіжо, як FIFA 21, оскільки її зробили на базі 2018 року, але отримувати задоволення це не заважає. Якщо ви не бажаєте витрачати кілька сотень гривень на повну версію фіфи, а покатати в футбол зрідка хочеться, безперечно варто спробувати Online 4.

№15 – Paladins

Paladins вважається безкоштовним Overwatch для народу і, чесно кажучи, це чудово характеризує шутер. Тут точно такий же поділ персонажів на ролі: танк, хілер, дамагер, а також майже ідентична бойова система, зав’язана на комбінаціях стрільби і здібностей. У кожного героя по 4 абілкі: 3 звичайних та 1 ультимативна.

Режими гри різноманітні та цікаві. Серед найпопулярніших: супровід до точки всією командою і класичний дезматч, в якому перемогу здобуває колектив, який першим набере 40 фрагів. Геймплей драйвовий, любителям стрілялок однозначно сподобається.

№14 – World of Tanks

Культовий серед вітчизняних геймерів проект від студії Wargaming. Як зрозуміло з назви, тут гравці воюють одні з одними за допомогою танків. Асортимент техніки багатий – понад 500 різноманітних моделей різних класів, країн та історичних епох. Кожна зі своїми характеристиками, придатними під той чи інший стиль ведення бою.

Через 11 років після виходу WoT не припиняють розвивати і регулярно підтримують оновленнями. Зараз у гри велике співтовариство гравців, глибокий геймплей, що забезпечує нескінченний простір для поліпшення навичок, і дійсно крута графіка – кращі безкоштовні гри на ПК повинні бути саме такими!

№13 – Crusader Kings II

Crusader Kings II – перша глобальна стратегія в нашій добірці. Цей жанр багатьох лякає своєю складністю, і CKII аж ніяк не дружелюбна до новачків, але якщо спробуєте, є ризик втягнутися всерйоз і надовго.

Коротенько гру можна описати як божевільну історичну «Гру престолів». Вам належить вибрати династію в середньовічній Європі чи Азії і спробувати привести її до глобального панування. У Crusader Kings II представлено тисячі персонажів, включаючи реальних історичних особистостей, і реалізована можливість творити самі дикі речі. Наприклад, можна спокусити Папу Римського, щоб заволодіти владою над католицьким світом, влаштувати геноцид цілого регіону або померти, не залишивши спадкоємця і отримавши геймовер через 30 хвилин гри. Для любителів політики та рольових ігор – справжня знахідка.

№12 – Counter-Strike: Global Offensive

Список найкращих безкоштовних ігор на ПК продовжує вічна класика – CS: GO. Її геймплей виглядає злегка простувато на тлі сучасних шутерів – ніякої техніки і здібностей, тільки стрільба з порівняно невеликої кількості зброї. Однак простота механік забезпечує CS: GO круту змагальну частину: почати грати в неї просто, але щоб навчитися робити це добре будуть потрібні сотні годин тренувань.

Тому дітище Valve користується шаленою популярністю серед геймерів різного віку. Багато заходять в CS: GO і з тієї причини, що гра не вимоглива до заліза і адекватно працює навіть на слабких комп’ютерах. Так що якщо потрібен простенький шутер, в який можна весело покатати в компанії друзів – сміливо качайте КСКУ.

№11 – Dota 2 / League Of Legends

Які ігри безкоштовні на ПК не потребують представлення, так це Dota 2 і LoL – королі жанру MOBA. Ми не змогли визначити, хто з них краще, тому включили до збірки обидва проекти. Багато хто помилково вважає, що відрізняються вони тільки графікою, але насправді відмінностей між іграми куди більше. У LoL персонажі вміють наносити величезну кількість шкоди за короткий проміжок часу, тому за помилки у виборі позиції карають частіше.

Dota 2, в свою чергу, виглядає більш видовищною – тривалі бійки з використанням масових здібностей дають більше простору для стратегічних досліджень і більш вимогливі до скілів гравця. Новачкам радимо вибирати LoL – гра простіша в освоєнні за рахунок меншої кількості складних механік, та й те, що вона карає за образи і токсичну поведінку безумовно полегшить життя новачкам.

№10 – Call of Duty: Warzone

Warzone – одна з найпопулярніших королівських битв на даний момент. Від конкурентів по жанру вона відрізняється наявністю внутрішньої валюти, яку можна використовувати на спеціальних станціях для покупки озброєння. В іншому геймплей типовий – необхідно вижити на величезній карті з транспортом, вертольотами та іншою технікою.

Гравці цінують реалізм – тут багато крутих гармат, кожну з яких можна всіляко модифікувати, а також дуже якісно пророблена стрілянина. Фанатам шутерів від першої особи спробувати Warzone строго рекомендується. Правда, для цього доведеться стати власником неслабого залізом – гра дуже вимоглива до характеристик ПК.

№9 – Rocket League

Напевно, найбільш незвичайний тайтл нашої вибірки. У Rocket League необхідно грати в футбол машинами, причому вони не просто їдуть по землі, а й злітають, видаючи піруети крутіше ніж в «Забійному футболі». Звучить весело? Повірте, на ділі все відбувається ще більш шалено. Драйв зашкалює, особливо, якщо рубатися в колі з друзями.

Коли ногомяч набридне, можна спробувати інші режими – баскетбол або хокей. Коротше кажучи, зайнятися в RL є чим. Якщо ви втомилися від одноманітних ігор і хочете спробувати щось принципово нове, Рокет Ліга може зайти на ура.

№8 – Apex Legends

Apex Legends – ще один якісний батл-рояль. На відміну від інших представників жанру, де все залежить від майстерності гравця, ігровий процес в Апекс зав’язаний на командних діях. На карту десантуються 20 загонів по 3 персонажа. Кожен зі своїми унікальними здібностями: одні тягнуть в атаці, інші вбирають шкоди або незамінні в підтримці. Правильно скомбінувавши їх в одну команду, ви значно підвищите свої шанси на успіх.

Apex Legends підкуповує шикарною оптимізацією, за рахунок якої гра літає на слабкому залізі, повноцінним перекладом на російську мову, досить короткими боями (15-20 хвилин), відсутністю дисбалансного доната і доброзичливістю до гравців. Якщо вас підстрілять, не доведеться починати гру заново – члени команди можуть воскресити полеглого товариша.

№7 – Starcraft 2

Легендарна стратегія в реальному часі і одна з найскладніших ігор жанру – щоб добре грати в Starcraft 2 потрібно вміти приймати рішення на ходу, а також швидко натискати кнопки. З старкрафта починався кіберспорт, але навіть якщо ви байдужі до змагальної частини, рекомендуємо пройти сюжет – це відмінна науково-фантастична історія про протистояння трьох рас – терранів, протоссів і зергів.

Раси кардинально відрізняються одна від одної за можливостями розвитку, захисту і нападу. Це забезпечує широченну варіативність стратегій і тактик гри, яка відрізняється від карти до карти. Баланс в Starcraft 2 до цих пір вважається еталоном – перемогти можна ким завгодно і кого завгодно, головне – мати прямі руки.

№6 – Hearthstone

Hearthstone – зрозуміла і доступна карткова гра, запустивши яку вам не важко буде розібратися, як все влаштовано. Вона має досить прості правила і навчальний режим, а також дозволяє отримувати карти нових героїв, не вкладаючи реальних грошей. Це частина легендарної всесвіту Warcraft, тому тут можна зустріти Іллідан, Короля Ліча та інших знакових персонажів.

У Hearthstone ніколи не знаєш, які карти витягнеш на старті, а які – по ходу поєдинку, тому кожна партія відчувається унікальною. Сесії тривають по 10-15 хвилин, ігровий процес спокійний і розмірений – саме те, щоб розслабитися ввечері після роботи за горнятком гарячого чаю. До того ж у Hearthstone мінімальні системні вимоги, він піде навіть на старих 32-бітних машинах. Рекомендуємо, кому потрібні безкоштовні ігри для слабких ПК.

№5 – Team Fortress 2

Team Fortress 2 – велика гра. Їй скоро виповниться 14 років, але, незважаючи на величезний вік, вона як і раніше виглядає і грається чудово. Саме дітище Valve стало прабатьком Овервотчів, Апекс та інших наслідувачів, про яких скоро забудуть, а TF2 буде і далі залишатися на плаву.

Безкоштовність, доступність, мінімальний поріг входу в купе з яскравим дизайном персонажів і стильною графікою зробили Team Fortress 2 грою на всі часи. Тут є дев’ять класів, але жодних “напрягів” з командною взаємодією – можна прекрасно тягти самому, насолоджуючись різноманітністю геймплейних стилів. Кількість витрачених в грі грошей не дає старожилам ніяких переваг, так що сміливо пробуйте вкотитися в TF2: великі шанси, що вас неслабо затягне.

№4 – Genshin Impact

Genshin Impact – популярна RPG з відкритим світом, створена китайською студією miHoYo. Ці хлопці не соромилися надихатися: вони скопіювали культову Legend of Zelda аж до окремих механік, але обернули її в стильну анімешну обгортку. У Геншині багато фактурних персонажів, красива візуальна складова і великий відкритий світ, який дійсно цікаво вивчати.

Гравцеві належить збирати персонажів, вчитися комбінувати їх в боях (боївка побудована на взаємодії стихій), проходити квести, займатися Крафтом і дізнаватися сюжет, який розробники розширюють регулярними оновленнями. Контенту в Genshin Impac навалом і без доната, головне не гнатися за колекціонуванням найпотужніших персонажів, на яких забезпечені гравці зливають тони реальних грошей.

№3 – Destiny 2

Серед цікавих безкоштовних ігор на ПК важко не відзначити Destiny 2. Це фантастичний шутер з елементами MMORPG і захоплюючим сюжетом про падіння останнього міста Землі. Проходити його можна як одному, так і в кооперативі з друзями. Ви будете зачищати підземелля, вбивати босів і брати участь в різних івентах, прокачувати свого персонажа.

У грі відкритий світ з безліччю планет, де можна наштовхнутися на епічність локації, від яких любителі sci-fi будуть в захваті. Якщо кампанія підійде до кінця, або війна з мобами набридне, можна зарубатись в змагальному режимі, показавши свою майстерність іншим геймерам. Розробники регулярно випускають нові DLC, сезонні події і свіжі PvP-режими, так що нудьгувати в Destiny 2 не вийде.

№2 – Warframe

Ще один онлайновий шутер в науково-фантастичному сеттінгу про техно-ніндзь, які в далекому майбутньому стежать за порядком в Сонячній системі. Правда, на цей раз від третьої особи. Головним козирем тайтла є той факт, що крім вогнепалу в ньому є холодна зброя і елементи паркуру, а самі гравці бігають в крутих модифікованих костюмах – варфреймах. Від них і пішла назва гри.

Варфрейми дозволяють носитися по величезних рівнях з надприродною швидкістю, що робить ігровий процес дуже яскравим і динамічним. Нестачі контенту гра не відчуває. Можна проходити сюжетку, виконувати різноманітні квести – від знищення ворожих баз до бою з гігантськими босами, брати участь в PvP. На вибір доступні 34 варфрейми з унікальними здібностями і 20 планет, на одне відкриття яких піде близько 100 годин. Більшість тутешніх місій проходяться за 15-30 хвилин, так що рубатися в Warframe зручно невеликими сесіями в перервах між важливішими справами.

№1 – Path of Exile

А ось грати потроху в Path Of Exile у вас не вийде при всьому бажанні – надто вже він затягує. Гра являє собою похмуру аction / RPG в дусі Diablo. У ній величезна кількість класів і здібностей, навколо яких можна побудувати свого персонажа, і сила-силенна механік, які доведеться вивчити.

Сюжет PoE слабо цікавить гравців, хоча з ним все в порядку. Головне тут – гринд, тони Лутай і нескінченний фарм. Схема проста – беремо завдання, відправляємо за межі міста, зачищаємо монстрів, збираємо Лут і повертаємося до продавця щоб сплавити нажите добро. Боси зустрічаються рідко, але б’ють боляче і змушують годинами вивчати форуми в пошуках ефективних білдів. Якщо такий хардкор вам подобається, то Path Of Exile – краще, що є в жанрі.