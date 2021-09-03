Складено ТОП-7 кращих безкоштовних ігор в Steam, в які варто пограти в 2021 році

У нашому рейтингу знайшлося місце і новинкам, і перевіреним часу іграм, які не втратили своєї актуальності донині.





Платформа Steam в першу чергу асоціюється з іграми, які потрібно купувати, але насправді серед представлених в сервісі релізів багато безкоштовних. Серед них зустрічаються як не зовсім вдалі, так і справжні перлини ігрового світу. Про кращі безкоштовні ігри в Steam в 2021 році і поговоримо в цей раз.

Counter-Strike: Global Offensive

Жодна добірка ігор не може обійтися без цього хрестоматійного зразка – шутера на багато користувачів. З моменту виходу Counter-Strike пройшло вже два десятки років, але гра живе – її оновлюють, впроваджуючи нові технології, розширюють її можливості і підтримують тим самим актуальність культової гри.

Різноманіття зброї, карти, знайомі всім фанатам Counter-Strike, звичні командні битви між спецназом і терористами доповнені новим режимом королівської біти і можливістю користуватися всім цим абсолютно безкоштовно. Єдиним мінусом можна назвати дещо токсичну атмосферу серед гравців і різноманітність чітеру, але якщо це вас не лякає, то задоволення від Counter-Strike: Global Offensive ви отримаєте чимале.

Dota 2

Якщо шутерам в реалістичному антуражі ви віддаєте перевагу фантастичній атмосфері, то Dota 2 – ваш вибір. Одна з найбільш знакових ігор в жанрі Multiplayer Online Battle Arena стала полем битви не тільки для професійних кіберспортсменів, але і для численних любителів приємно провести час за грою. Абсолютно безкоштовною.

Багатомільйонна аудиторія забезпечує Dota 2 першість не тільки серед ігор MOBA, але і серед онлайн-ігор в цілому, а постійний вихід патчів і доповнень в поєднанні з оновленим складом гравців не дадуть вам ні єдиного шансу занудьгувати. А може і зроблять з вас кіберспортсмена, якщо ви всерйоз захопитеся грою.

Team Fortress 2

Ще один ветеран нашої підбірки, який залишається актуальним і донині завдяки своєму більш ніж заслуженому статусу найвеселішого шутера. Не останню роль в цьому відіграє характерна графіка, що задає відповідну атмосферу битв на онлайн-просторах Team Fortress 2.

Різноманітність озброєння, можливості створити персонажа з неповторним виглядом і особливими можливостями та інші властиві жанру характерні особливості не дадуть занудьгувати навіть найбільш відданим шанувальникам гри. За це треба подякувати і розробникам, які балують фанатів періодичними оновленнями і апдейтами, завдяки яким шутер залишається в тренді навіть через десяток років після виходу.



EVE Online

Гра, яка з простої онлайн-розваги перетворилася на справжній феномен ігрової індустрії, користується величезним попитом у аудиторії і зараз. Все завдяки безмежному космічному світу цієї MMO, в якій можна проводити нескінченно багато часу і не впізнати і сотої частки цього ігрового всесвіту.

Абсолютно безкоштовна EVE Online дозволяє стати частиною величезного світу, в якому кожен з героїв грає важливу роль, але при цьому не може прожити без інших користувачів. PvE- і PvP-битви, дослідження, видобуток ресурсів, промисловість і реалістична економіка – в рамках космічного світу кожен знайде те, що ближче саме йому по духу.

War Thunder

Якщо ви віддаєте перевагу більш реалістичним битвам, то кращим вибором для цього стане War Thunder – гра, в якій битви в трьох стихіях йдуть паралельно і дозволяють зануритися як в події початку XX століття, так і в те, що відбуваються в наші дні зіткнення. Переваг у цієї багатокористувацької онлайн-гри чимало.

По-перше, на полях битв гри беруть участь одночасно авіація, флот і сухопутні сили. По-друге, в грі представлені реально існуючі зразки бойових літаків, вертольотів, кораблів і бронемашин на гусеничному і колісному ходу, екіпажі яких можна розвивати. По-третє, кросплатформенність зводить на одному полі битви гравців на Windows PC, PlayStation, MacOS, Linux, Xbox. Так що розчарованим не залишиться ніхто.

Warframe

Гра, яка захопить вас в гущу подій з першої ж секунди і не відпустить до моменту, поки ви самі не захочете зробити перерву. Все той же космічний фантастичний світ, в якому вас чекає безліч ворогів. Всіх їх потрібно перемогти, паралельно виконуючи різні завдання і розвиваючи власного персонажа.

У Warframe можна боротися з випадаючими вам викликами поодинці, а можна зібрати команду з друзів і підкорювати віртуальний світ спільними зусиллями. Який би шлях ви не вибрали, гра залишиться повністю безкоштовною і максимально насиченою на події.

Russian Fishing 4

Повна протилежність перерахованим вище іграм, в яких дійство не припиняється ні на мить і вимагає від гравця постійно бути в русі. Якщо вам хочеться, що називається, потупити перед екраном, то симулятор риболовлі – кращий вибір для медитативного проведення часу. Начебто гра, але відчуття перебування з вудкою на природі.

Розробники Russian Fishing 4 обіцяють без майже сотню видів риб, більше десятка водойм, різні види лову і можливість сидіти з вудкою хоч на березі, хоч на борту човна посеред водної гладі. І все це без необхідності прокидатися ні світ ні зоря і їхати до місця риболовлі та ще й в негоду.

Підводячи підсумок, можна сказати, що в Steam повнісінько гідних уваги ігор. Причому далеко не всі з них, як можна подумати, вимагають оплати. Є й досить цікаві безкоштовні ігри на будь-який смак, серед яких знайдуться варіанти і для активного, і для розслабленого відпочинку перед монітором. А якщо увійдете до смаку – як знати, можливо навіть купите собі консоль Steam Desk, щоб ніколи і ніде не розлучатися з улюбленими іграми.