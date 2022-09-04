Росія може мати доступ до медичних даних 23 мільйонів українців

Компанія Київстар викупила 69,99% акцій «Хелсі Україна». Їй належить найбільший в Україні сервіс helsi.me. Клієнтами медичної інформаційної системи є 23 мільйони українців. До цієї системи підключено понад 1300 медичних закладів по всій країні та 50 тисяч медпрацівників.





І начебто все добре, але мало хто знає, що Kyivstar належить «Альфа Групп». У цей холдинг входять такі компанії, як: Альфа-банк, Моршинська та інші.

Одним зі співвласників компанії є Михайло Фрідман. Є інформація, що цей бізнесмен входить у коло найближчих друзів Володимира Путіна. Олігарх після початку війни був одним із перших потрапив у списки санкцій Великобританії.

Статки олігарха сьогодні оцінено у 15,3 млрд доларів. У 2015 році Його було визнано найбагатшою людиною у Лондоні. Чоловік має два громадянства: ізраїльське та російське.

Сьогодні активна аудиторія додатка — це майже 4 млн громадян. Через додаток люди бронюють медичні консультації у різних фахівців. Forbes оцінює активи компанії у 10 мільйонів доларів США на цей час. До війни вартість була вищою у 4 рази.

Судячи із ситуації, російські олігархи досі непогано заробляють на українцях, навіть після початку війни Росії з Україною. Чому закон не працює на користь країни, досі неясно. Так, деякі активи російських бізнесменів вже конфісковано. Але коли російські олігархи, що вхожі у коло Путіна, мають доступ до персональних даних мільйонів українців, це трохи абсурдно. До лікарів можуть записуватись на прийом військовослужбовці, поліціянти. Їх данні можуть передавати російській розвідці.

Так вже конфісковано залізничні вагони, що належали РБ та РФ, активи косметичної компанії «Невська косметика», а також нерухомість родини кумів Путіна, Медведчуків. На розгляді ще десятки олігархів із громадянством країни-агресора.