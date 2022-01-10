Softnews

Користувачі всіх iPhone у небезпеці: знайдено серйозну проблему

10.01.2022
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Фахівці виявили програмне забезпечення під назвою NoReboot. Воно здатне імітувати перезавантаження пристрою та красти особисті дані власників гаджетів. Про це пише MyDrivers.


У стані «хибного вимикання» зловмисники віддалено та непомітно для користувача отримують доступ до мікрофону та камери смартфона. Вхідні дзвінки, повідомлення про повідомлення, вібрація, індикатор камери не працюють, а на екрані пристрою відображається стандартна анімація, що виникає при перезавантаженні гаджета. Це зроблено, щоб заплутати користувача.

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NoReboot працює шляхом впровадження шкідливого коду в три фонові процеси: InCallService, SpringBoard і backboardd. Вони відповідають за процес увімкнення та вимикання iPhone.

За даними ZecOps, вразливість, завдяки якій працює шкідливе програмне забезпечення, не можна виправити оновленням. Крім того, з проблемою можуть зіткнутися власники всіх моделей iPhone з будь-якою версією iOS на борту, пише джерело.

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10.01.2022
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