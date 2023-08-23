Китайський шпигун роздобув дані тисяч британських чиновників

За ексклюзивним розслідуванням видання Times, співробітник китайської розвідки протягом п’яти років використовував фейкові профілі в соціальній мережі LinkedIn, щоб виманювати секретну інформацію у британських чиновників в обмін на гроші або інші вигідні пропозиції.

Видання зазначає, що цей китайський шпигун, відомий під псевдонімом Робін Чжан, є “найуспішнішим шпигуном, який діє проти британських інтересів за останнє покоління”, на думку західних служб безпеки.

Згідно з даними видання, Чжан протягом щонайменше п’яти років збирав інформацію в промисловому масштабі, використовуючи підроблені акаунти, в яких вдавав із себе співробітника різних компаній. Він зв’язувався з британськими та західними чиновниками, які працюють у політиці, обороні, науці та технологіях, і пропонував їм гроші в розмірі від 10 тисяч доларів США за передачу даних. У деяких випадках він також пропонував повністю оплачувані поїздки до Китаю та участь у вигідних конференціях.

Видання зазначає, що Чжан досі продовжує використовувати різні псевдоніми для отримання секретної інформації, хоча безліч його профілів було видалено після початку боротьби LinkedIn із фейковими акаунтами.