Opera пропонує $10 000 за тиждень роботи на безлюдному острові

Opera запустила нову рекламну кампанію, в якій може взяти участь будь-який користувач однойменного інтернет-браузера або будь-яких інших від конкурентів компанії. Переможець конкурсу вирушить на безлюдний відокремлений острів, на якому проведе цілий тиждень за серфінгом в інтернеті та грошовою винагородою в 10 тис. доларів.

Opera почала просувати нову функцію Tab Islands, що дає змогу об’єднувати відкриті вкладки в одну за смисловими збігами або за бажанням користувача. У блозі Opera навіть розгорнулася ціла історія про Valgardur Hlöðversson – зберігача вкладок, який зібрався у відпустку і в цей час йому потрібна заміна на цілий тиждень. Гуру вкладок проживає на острові Bjarnarey, займається серфінгом в інтернеті та підказує розробникам їхні помилки.

Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно заповнити анкету на офіційному сайті. Переможець отримає грошову винагороду і квитки до Ісландії та трансфер до острова Bjarnarey в обидва кінці. Конкурс досить простий і вимагає від кандидата відповісти на кілька запитань, основним з яких є термін Tabfulness.

Компанія заявляє, що чим буде правдоподібнішою та креативнішою відповідь, тим більше шансів у щасливчика, який вирушить на цілий тиждень відпочивати на безлюдний острів. Серед кількох кандидатів, які будуть найближчими до правильної або цікавої відповіді проведуть співбесіду, після чого і визначать переможця.