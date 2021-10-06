Microsoft раніше терміну випустила Windows 11. Як її встановити

Корпорація Microsoft почала поширювати Windows 11 раніше офіційного анонсу. Увечері четвертого жовтня можливість завантажити нову версію операційки отримали користувачі з Нової Зеландії, пише The Verge.





Власники нових ПК з Windows 10 з коробки зможуть отримати Windows 11 першими, уточнює видання. Слідом за ними настане черга пристроїв, які сумісні з Windows 11, але використовуються давно.

“Ми очікуємо, що всі сумісні пристрої на базі Windows 10 отримають оновлення до середини 2022 року”, – підкреслюють в Microsoft.

Перевірити доступність Windows 11 можна в розділі “Центр оновлення Windows”. Ті, хто не хоче чекати, можуть використовувати іншу офіційну процедуру: відвідати сайт Microsoft і створити завантажувальний диск, слідуючи інструкціям. Після цього можна буде оновити Windows 10 до нової версії, використовуючи USB-флешку.

Оновлена Windows 11 має новий інтерфейс з більш плавними колірними переходами і округленими кутами вікон, підтримку Android-додатків і безліч інших нововведень і особливостей .