Популярний серед українців антивірус виявився майнером криптовалюти

Днями користувачі відомого антивірусу Norton 360 звернули увагу на наявність у програмі вбудованого майнера криптовалюти – Norton Crypto. Як з’ясувалося, він призначений для видобутку токенів Ethereum і запускається автоматично, коли комп’ютер не використовується власником.





Це не дуже звична “функціональність” як для антивірусного ПЗ, але формально все зроблено за правилами – Norton попереджає про майнер, а користувач сам погоджується з його встановленням та активацією. Але справа в тому, що пропозиція включити Norton Crypto з’являється у вигляді невеликої галочки при встановленні антивіруса, яку легко пропустити і не зняти (опція активна за замовчуванням). Користувачі пишуть, що вони не тільки не знали про цей компонент антивірусу, але й помітили його роботу «у фоновому режимі» – незважаючи на те, що розробник заявляє, що Norton Crypto за замовчуванням неактивний.

Пікантності ситуації додає той факт, що відключити Norton Crypto в налаштуваннях не можна – допомагає лише переустановка антивірусу або фізичне видалення файлу NCrypt.exe з папки з програмою (Program Files\Norton), але в цьому випадку є ймовірність, що при оновленні модуль буде завантажено назад.

За словами розробників програми, користувачі отримують майнінг як бонус. Компанія NortonLifeLock (у минулому Symantec) бере комісію у розмірі 15% від усієї криптовалюти, яку видобуває Norton Crypto. Решту грошей буде зараховано на користувальницький гаманець, який для нього створить сама утиліта. Компанія запевняє, що ключ до гаманця відомий тільки користувачеві, але зберігається він у хмарі Norton. Залишати ключ на ПК користувачів розробники не хочуть, щоб у разі виходу з експлуатації накопичувача, доступ до гаманця не був втрачений.