Українцям розповіли, чи варто переходити на Wi-Fi 6

Замислюєтеся про перехід на новий стандарт Wi-Fi? Сьогодні ми розповімо про головні переваги та недоліки шостого покоління бездротових мереж.





Wi-Fi 6 – найновіший стандарт бездротової локальної комп’ютерної мережі Wi-Fi. Як і у випадку з 5G, у багатьох користувачів виникає питання, чи варто переходити на нову технологію прямо зараз, чи можна почекати?

Якщо ж ви таки твердо вирішили переходити, то існує безліч речей, які важливо знати. Трохи нижче ми обговоримо все, що пов’язане із найновішим стандартом Wi-Fi.

ЩО ТАКЕ WI-FI 6?

Wi-Fi 6, також званий 802.11ax, є найновішим стандартом Wi-Fi, який працює швидше та ефективніше. Він містить безліч покращень у порівнянні з попереднім стандартом 802.11ac, який тепер називається Wi-Fi 5. Насамперед, ми говоримо про мінімізацію навантажень.

Wi-Fi 6 використовує MU-MIMO (кілька антен), що дозволяє кільком користувачам підключатися та отримувати доступ до мережі одночасно. Також відзначимо режим ортогонального частотного мультиплексування (OFDMA), який покращує спектральну ефективність мережі. І, нарешті, маємо технологію адаптивного формування діаграми спрямованості, яка суттєво покращує якість сигналу та дальність дії.

Ці технології не здатні значно покращити ваш домашній Wi-Fi, однак вони безперечно підходять для загальнодоступних бездротових мереж. Wi-Fi Alliance вказує магазини, житлові будинки, транспортні вузли та стадіони як ідеальних «клієнтів» для Wi-Fi 6.

Новий стандарт також забезпечує велику швидкість з максимальною теоретичною пропускною здатністю 9,6 Гбіт/с у порівнянні з 3,5 Гбіт/с у випадку з Wi-Fi 5. Також відзначимо покращену безпеку завдяки стандарту WPA3 – ймовірність того, що ваш пароль Wi-Fi буде зламаний, значно зменшується.

ЧИ ВАРТО ПЕРЕХОДИТИ?

Ви, напевно, помітили, що всі новітні та найкращі пристрої (смартфони, планшети тощо) підтримують Wi-Fi 6. Таким чином, виникає питання — якщо девайси підтримують найновіший стандарт, чи варто оновити свою мережу до Wi-Fi 6?

Насамперед, важливо відповісти на наступне запитання – чи вам взагалі потрібен Wi-Fi 6? Якщо ви цілком задоволені своїм поточним Wi-Fi, то про перехід на новий стандарт можна навіть не думати.

Більшість користувачів задовольняються високою швидкістю підключення до інтернету навіть із Wi-Fi 5.

Є досить простий спосіб перевірити: якщо різниця швидкості між пристроями, підключеними через кабель Ethernet, і пристроями, підключеними через Wi-Fi, невелика, то ваша поточна мережа в повному порядку.

Звичайно, крім швидкості Wi-Fi 6 може похвалитися багатьма іншими перевагами. Насамперед варто відзначити впровадження концепції того самого «розумного будинку».

Якщо у вас є безліч пристроїв, підключених до Wi-Fi, і багато з них мають приставку «смарт», то варто перейти на Wi-Fi 6. Але при цьому важливо переконатися, що більшість, якщо не всі, з цих девайсів підтримують найновіший стандарт, інакше пристрої просто не зможуть скористатися всіма принадами мережі.

Якщо ви думаєте про перехід на загальнодоступний/офісний Wi-Fi з великою кількістю користувачів, то є сенс розглядати Wi-Fi 6.

Крім того, новий стандарт хороший у тому випадку, якщо ви створюєте нову мережу Wi-Fi, а не оновлюєте стару.

Також варто пам’ятати, що Wi-Fi 6 – новий стандарт, тому маршрутизатори та інше обладнання коштуватимуть значно дорожче ніж при Wi-Fi 5.

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ПЕРЕХОДУ З WI-FI 5 НА WI-FI 6?

Для початку вам необхідно переконатися, що підключення до інтернету видає досить високу швидкість.

Тому знадобиться новий маршрутизатор з підтримкою Wi-Fi 6, наприклад TP-Link Archer AX73 або Netgear Orbi Wi-Fi 6. Якщо ви бажаєте апгрейднути мережу, розташовану на більшій території (наприклад, у великому будинку), то рекомендуємо звернути увагу на пористу систему.

Пориста мережа (mesh) складається з декількох пристроїв Wi-Fi, розподілених по території певного об’єкта для кращого покриття. Wi-Fi 6 – це ідеальний стандарт для мереж такого типу.

Незалежно від вашого вибору, переконайтеся, що роутер/комірковий пристрій розташований таким чином, щоб максимізувати швидкість з’єднання.

Все це, звичайно ж, з урахуванням того, що у вас є пристрої, що підтримують Wi-Fi 6. Багато нових телефонів, ноутбуків, планшетів та іншої електроніки підтримують стандарт, проте далеко не всі.

Якщо говорити про більш старі девайси, то вони, напевно, обмежені Wi-Fi 5 або навіть Wi-Fi 4, тому не зможуть використовувати переваги Wi-Fi 6.

Останній має зворотну сумісність – він без проблем підтримує навіть старі пристрої.

ЧАСТО ЗАДАВАНІ ПИТАННЯ

Wi-Fi 6 краще, ніж пористий Wi-Fi?

Коміркова система Wi-Fi – це тип налаштування Wi-Fi, який, зрозуміло, підтримує Wi-Fi 6. Вибір в кінцевому підсумку буде залежати від конкретних цілей використання. Якщо ви хочете покрити велику площу за допомогою Wi-Fi, mesh-мережа підходить краще, ніж звичайний Wi-Fi 6.

Що таке Wi-Fi 6E?

Wi-Fi 6E – той самий Wi-Fi 6, але з найкращою пропускною здатністю. Він працює на діапазоні 6 ГГц і не обмежений 2,4 та 5 ГГц, як у випадку з іншими стандартами.

Nest Wi-Fi – це Wi-Fi 6?

Поточна версія Google Nest Wi-Fi не підтримує Wi-Fi 6.