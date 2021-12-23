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В касі ПриватБанку видали фальшиві долари, і відмовилися прийняти їх назад

24.12.2021
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Погодьтеся, коли ми хочемо купити іноземну валюту, то більше довіряємо саме банкам. Мовляв невідомо, що підсунуть “валютчики”, а от в банку точно все перевірено. Але виявляється не завжди це так. Навіть у такому великому банку, як ПриватБанк можуть трапитися незрозумілі ситуації.


Про одну з таких розповів клієнт банку, який напередодні саме вирішив купити кілька сотень доларів, а потім поставити їх на депозит. Але вийшло не так, як планувалося.

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Долари відправили на експертизу

Чоловік є клієнтом ПриватБанку, тож саме тут вирішив купити триста доларів, три купюри по 100 доларів, а через деякий час поставити їх на депозит. Все б нічого, але коли клієнт звернувся в касу Привату, касирка відмовилася приймати в нього купюри, адже вони підозріло світилися під ультрафіолетом. На зауваження чоловіка, що ці гроші йому видали в цій же касі, відповіді не було. Гроші так і не прийняли, а відправили на експертизу.

Була пропозиція переглянути відеокамери. Там видно, що чоловік справді купував гроші в даному відділенні, але що це ті самі банкноти довести нереально. На відео звісно ж не видно їхніх номерів.

долар

В банку говорять, що клієнти мають перевіряти купюри не відходячи від каси

Представники фінансової установи звісно ж запевняють, що в обіг фальшива іноземна валюта не може потрапити, але трапитися може всяке. Щоб убезпечити себе від неприємних сюрпризів, перевіряйте кошти ще біля каси. На них має бути спеціальний водяний знак, ніяких потертостей, гроші мають виглядати новими, не затертими та без плям.

Що стосується саме цього випадку, то клієнту сказали дочекатися експертизи, яка має встановити, чи фальшиві гроші, чи ні. Якщо фальшиві, банк їх не прийме.

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24.12.2021
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