Флагман Meizu 22 несподівано засвітився на фото

На виставці MWC 2025 у Барселоні Meizu представила кілька нових смартфонів початкового і середнього рівня, але декому вдалося помітити на стенді компанії і неанонсований гаджет. Йдеться про наступний флагман Meizu 22. У мережі з’явилися його фото і навіть приблизні терміни виходу.

Останні два покоління флагманських смартфонів Meizu були виконані в одному дизайні і нагадували пристрої Samsung з окремими виступаючими об’єктивами камер на задній кришці. Однак на стенді Meizu на MWC 2025 був помічений апарат в іншому дизайні. Передбачається, що це новий флагман Meizu 22.

У передбачуваного Meizu 22 модний круглий блок камер, що сильно виступає з корпусу. При цьому збережено фірмовий кільцевий спалах. Про камери поки немає ніяких чуток. Очікується тільки, що новий пристрій отримає процесор Snapdragon 8 Elite.

За інформацією GSMArena, модель представлять уже у квітні цього року. Чи вийде новинка за межами Китаю – невідомо.