Xiaomi 12X – новий компактний флагман компанії

Якийсь час тому в мережі спливла інформація про Xiaomi 12 mini — компактний флагман, що розробляється в стінах китайської компанії.





Але якщо вірити свіжому витоку, або то був фейк, або IT-гігант працює відразу над двома невеликими смартфонами з топовим залізом на борту.

Авторитетний інтернет-інсайдер Кацпер Скржипек опублікував зображення з бази IMEI, на якому можна явно побачити, що Xiaomi працює над неанонсованим телефоном Xiaomi 12X. Модельний номер апарату – 2112123AG. При цьому остання літера G свідчить, що пристрій розробляється для глобального ринку (global market).

За словами Скржипека, Xiaomi 12X отримає Snapdragon 870 як основу, OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц та 50 Мп основну камеру. Остання і відрізняє 12X від 12 mini – останньому чутки приписували 108 Мп камеру в основному блоці.

Про компактність пристрою говорять його габарити: 145.4 x 65.4 мм. Це помітно менше звичних для Xiaomi розмірів.