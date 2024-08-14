Роботи-собаки замінять для ЗСУ дрони в особливо небезпечних місцях

Українські військові почали застосовувати роботизованих собак для розвідки на фронті в Донбасі. Ці пристрої, розроблені британською компанією Brit Alliance, спеціально призначені для проникнення в небезпечні зони, де звичайні дрони або солдати можуть бути під загрозою.

Про це повідомляє видання Bild.

Роботи, оснащені камерами і протитепловим камуфляжем, можуть виявляти міни та інші небезпеки в траншеях та будинках.

Українська армія вже використовує понад 30 таких роботів BAD.2, які здатні розвивати швидкість до 15 км/год і працювати на відстані до 3,5 км від оператора. Батареї забезпечують до п’яти годин безперервної роботи.

Ці роботи стали відповіддю на зростаючі втрати через російські дрони, і їх застосування покликане підвищити безпеку українських солдатів.