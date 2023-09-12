Galaxy S24 Ultra не буде головною новинкою наступної презентації Samsung

У мережі в черговий раз спливла інформація про абсолютно новий носимий пристрій компанії.

Авторитетний інсайдер під ніком Ice Universe поділився в X (екс-Twitter) новими подробицями про розумне кільце Galaxy Ring. За його словами, Samsung анонсує гаджет на презентації флагманської серії Galaxy S24 у січні 2024 року.

Що ще важливіше – Samsung покладає великі надії на нову лінійку продуктів. Інсайдер зазначає, що Galaxy Ring стане справжньою «зіркою» заходу, затьмаривши навіть топовий Galaxy S24 Ultra.

Крім цього стало відомо, що компанія готова почати масове виробництво розумних кілець, але справа просувається повільно через додаткові нормативні дозволи, необхідні для продуктів з функціями відстеження здоров’я.