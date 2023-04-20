Власники Samsung Galaxy зіштовхнулися із масовим багом. Смартфони дуже швидко розряджаються

Неприємні новини від смартфонів Samsung Galaxy. Багато користувачів, які оновили свої гаджети до останньої версії One UI 5.1, зіткнулися з багом: автономність пристроїв помітно знизилася. Спочатку про проблему рапортували користувачі флагманських Galaxy S21 і S22, але потім вона торкнулася і складних Galaxy Z Fold 3 і Fold 4. Загалом багатьох аксесуарів преміум-класу від корейців.

Samsung вже оголосила, що знає про проблему та працює над її усуненням. Як виявилося, причина полягає у штатній клавіатурі прошивки One UI, яка при відправці смайликів зависає у фоні та змушує процесор працювати на повну потужність.

Для проблемних смартфонів вийшла нова версія клавіатури (5.6.10.31), яка чомусь не виправила ситуацію. Скарги на форумах продовжуються сипатися як із рогу достатку. Схоже, програмістам Galaxy доведеться шукати та оптимізувати інші програми, які призводять до підвищеної витрати батареї. Ну а поки що рекомендуємо відключити Samsung Keyboard і завантажити замість неї Gboard від Google або будь-який інший аналог із Play Store.