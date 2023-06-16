Підліток мало не застрелив бабусю через PlayStation

Поліція Ньюарка, міста в американському штаті Огайо, заарештувала 17-річну молоду людину за стрілянину з вогнепальної зброї в 60-річну жінку. Про це повідомляє видання ABC6.
Інцидент трапився ще 13 червня. Згідно з рапортом поліції, підліток увірвався в чужий будинок, щоб відібрати в іншого неповнолітнього ігрову приставку PlayStation 4 і пару взуття. Під час події малолітній злочинець вистрілив із гвинтівки та поранив 60-річну жінку.
Свідки розповіли, що після нападу підліток втік із місця злочину на машині в компанії інших неповнолітніх. Пізніше поліція їх затримала і виявила в автомобілі зброю, з якої, ймовірно, і був зроблений постріл. Нападник зараз перебуває під арештом, йому звинувачують у замаху на вбивство.
«З цим треба щось робити. Я втомився від насильства, яке походить від озброєних підлітків», – сказав ABC6 сусід постраждалої жінки Джордж Боуї.
Боуї вимагає, щоб підлітки каралися за мірками дорослих американців. Тільки так, за його словами, вони потраплять до в’язниці, де розуміють ціну помилки.
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