Підліток мало не застрелив бабусю через PlayStation

Поліція Ньюарка, міста в американському штаті Огайо, заарештувала 17-річну молоду людину за стрілянину з вогнепальної зброї в 60-річну жінку. Про це повідомляє видання ABC6.

Інцидент трапився ще 13 червня. Згідно з рапортом поліції, підліток увірвався в чужий будинок, щоб відібрати в іншого неповнолітнього ігрову приставку PlayStation 4 і пару взуття. Під час події малолітній злочинець вистрілив із гвинтівки та поранив 60-річну жінку.

Свідки розповіли, що після нападу підліток втік із місця злочину на машині в компанії інших неповнолітніх. Пізніше поліція їх затримала і виявила в автомобілі зброю, з якої, ймовірно, і був зроблений постріл. Нападник зараз перебуває під арештом, йому звинувачують у замаху на вбивство.

«З цим треба щось робити. Я втомився від насильства, яке походить від озброєних підлітків», – сказав ABC6 сусід постраждалої жінки Джордж Боуї.

Боуї вимагає, щоб підлітки каралися за мірками дорослих американців. Тільки так, за його словами, вони потраплять до в’язниці, де розуміють ціну помилки.