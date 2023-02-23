Розкрито ціну глобальної версії Redmi Note 12 та інших новинок Xiaomi

Xiaomi готується вивести на міжнародний ринок одразу кілька нових смартфонів суббренду Redmi. Йдеться про сімейство Note 12, а також ультрабюджетні Redmi A2 і Redmi 12C. Напередодні глобального релізу інсайдер Snoopy Tech відкрив ціни на всі ці пристрої.

Так, до лінійки Note 12 увійде три моделі: базовий Note 12, Note 12 Pro та 12 Pro+ з камерою на 200-мегапікселів. Ціни очікуються наступні:

Redmi Note 12 LTE – 179 євро за 4/128 ГБ (зелений, синій та сірий колір)

Redmi Note 12 5G – 339 євро за 6/128 ГБ (білий, синій та чорний колір)

Redmi Note 12 Pro+ 5G – 499 євро за 8/256 ГБ (білий, синій та чорний колір)

Redmi A2 стане найдешевшим смартфоном у портфоліо бренду, його планують продавати за 119 євро. А Redmi 12С, який буде доступний у конфігураціях 3/32, 3/64 та 4/128 ГБ, оцінили у 149, 179 та 199 євро відповідно.

Презентація новинок відбудеться 28 лютого на виставці MWC 2023 у Барселоні.