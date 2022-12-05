Такий вигляд має iPhone 15 Ultra. Перші фотографії дорогого флагмана з титану

Нещодавно ми ділилися інформацією від інсайдера ShrimpApplePro щодо дизайну iPhone 15 Ultra. Він стверджує, що нова модель отримає корпус із округленими краями в стилі iPhone 5c, а як матеріал Apple обрала титан. Це дорогий метал, який виділяється підвищеною міцністю, легкістю і стійкістю до подряпин.

Ще один інсайдер, Saad Ismael, зібрав усі циркулюючі чутки докупи і зробив на їх основі добірку рендерів, що демонструють зовнішній вигляд iPhone 15 Ultra.

Вигнутий край зробить телефон зручнішим, а також забезпечить кращий захист під час падіння. Зараз багато користувачів скаржаться, що через гострі грані, що впиваються в руку, вони відчувають дискомфорт при тривалій роботі зі смартфоном.

Моделі із плоскими торцями Apple випускає вже 3 роки поспіль, починаючи з iPhone 12.

Крім округлених країв, інсайдери приписують новинці роз’єм USB Type-C замість фірмового Lightning. Ці прогнози цілком можуть виявитися правдою з огляду на вимогу влади Євросоюзу привести всі зарядні пристрої до єдиного стандарту до 2024 року, яку Apple опротестувати не вдалося.

Задня частина, як і раніше, буде зроблена зі скла, щоб MagSafe і бездротова зарядка могли працювати. Також очікується використання двох селфі-камер у вирізі Dynamic Island. Це доповнення буде тільки в iPhone 15 Ultra, ймовірно, через брак місця поруч із датчиками ідентифікації обличчя у базових моделях.