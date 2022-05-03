Xiaomi визнала застарілим легендарний смартфон
Не всі знають, але у пристроїв Xiaomi є стадія закінчення підтримки End-of-Life або EOL. У неї потрапляють апарати, котрим виробник більше не збирається випускати оновлення. Причому мова як про великі апдейти ОС, так і про дрібні патчі безпеки. На цю тему ми заговорили невипадково. Сьогодні Xiaomi опублікувала оновлений список EOL і до нього увійшла ціла низка різноманітних пристроїв. У тому числі, один із найпопулярніших смартфонів в історії бренду.
Xiaomi більше не оновлюватиме смартфони Redmi Note 7 і Redmi Note 7 Pro, а також Redmi Go, якими досі користується велика кількість користувачів. Нагадаємо, що всі три пристрої вийшли у далекому 2019 році, тобто їм уже стукнуло 3 роки.
Крім того, китайці припинили підтримку цілого ряду інших продуктів:
Роутерів та підсилювачів сигналу Wi-Fi:
- Mi Router 4;
- Mi Router 4Q;
- Mi Router 3;
- Mi Router 3C;
- Mi Router 3A;
- Mi Router 3G;
- Mi Router Pro;
- Mi Router HD;
- Mi Router Lite;
- Mi Router mini;
- Mi Router (HDD Edition);
- Xiaomi Wi-Fi Range Extender;
- Xiaomi Wi-Fi Rage Extender 2;
- Mi Wi-Fi Power Cat;
- Mi Router IR1200G;
- Mi Router R3GV2;
- Mi Router Mesh.
Розумних колонок:
- Xiaomi Mi AI Mini Speaker;
- Xiaomi AI Speaker.
Носимих пристроїв:
- Mi Band;
- Mi Band 2;
- Mi Band 3;
- Mi Band 3i (версія для ринку Індії);
- Mi Band 4;
- Mi Watch;
- Xiaomi Mi Watch Color Keith Haring Edition.
Камер та розумних дверних дзвінків:
- Xiaomi Smart Doorbell 2;
- Xiaomi Smart Doorbell 2 Lite;
- Xiaomi Mi Smart Camera Pro PTZ Edition 2K;
- Xiaomi Mi Smart Camera Pro PTZ Version;
- Xiaomi Mijia Smart Cat Eye;
- Xiaomi MIjia 360 Pro.
Електросамокатів:
- Mi Electric Scooter
Власникам перерахованих вище пристроїв доведеться або змінювати свої гаджети, або користуватися ними без апдейтів.