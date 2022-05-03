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Xiaomi визнала застарілим легендарний смартфон

03.05.2022
1 хвилина на прочитання
Redmi

Не всі знають, але у пристроїв Xiaomi є стадія закінчення підтримки End-of-Life або EOL. У неї потрапляють апарати, котрим виробник більше не збирається випускати оновлення. Причому мова як про великі апдейти ОС, так і про дрібні патчі безпеки. На цю тему ми заговорили невипадково. Сьогодні Xiaomi опублікувала оновлений список EOL і до нього увійшла ціла низка різноманітних пристроїв. У тому числі, один із найпопулярніших смартфонів в історії бренду.


Xiaomi більше не оновлюватиме смартфони Redmi Note 7 і Redmi Note 7 Pro, а також Redmi Go, якими досі користується велика кількість користувачів. Нагадаємо, що всі три пристрої вийшли у далекому 2019 році, тобто їм уже стукнуло 3 роки.

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Xiaomi Redmi Note 7

Крім того, китайці припинили підтримку цілого ряду інших продуктів:

Роутерів та підсилювачів сигналу Wi-Fi:

  • Mi Router 4;
  • Mi Router 4Q;
  • Mi Router 3;
  • Mi Router 3C;
  • Mi Router 3A;
  • Mi Router 3G;
  • Mi Router Pro;
  • Mi Router HD;
  • Mi Router Lite;
  • Mi Router mini;
  • Mi Router (HDD Edition);
  • Xiaomi Wi-Fi Range Extender;
  • Xiaomi Wi-Fi Rage Extender 2;
  • Mi Wi-Fi Power Cat;
  • Mi Router IR1200G;
  • Mi Router R3GV2;
  • Mi Router Mesh.

Розумних колонок:

  • Xiaomi Mi AI Mini Speaker;
  • Xiaomi AI Speaker.

Носимих пристроїв:

  • Mi Band;
  • Mi Band 2;
  • Mi Band 3;
  • Mi Band 3i (версія для ринку Індії);
  • Mi Band 4;
  • Mi Watch;
  • Xiaomi Mi Watch Color Keith Haring Edition.

Камер та розумних дверних дзвінків:

  • Xiaomi Smart Doorbell 2;
  • Xiaomi Smart Doorbell 2 Lite;
  • Xiaomi Mi Smart Camera Pro PTZ Edition 2K;
  • Xiaomi Mi Smart Camera Pro PTZ Version;
  • Xiaomi Mijia Smart Cat Eye;
  • Xiaomi MIjia 360 Pro.

Електросамокатів:

  • Mi Electric Scooter

Власникам перерахованих вище пристроїв доведеться або змінювати свої гаджети, або користуватися ними без апдейтів.

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03.05.2022
1 хвилина на прочитання
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