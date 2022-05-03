Xiaomi визнала застарілим легендарний смартфон

Не всі знають, але у пристроїв Xiaomi є стадія закінчення підтримки End-of-Life або EOL. У неї потрапляють апарати, котрим виробник більше не збирається випускати оновлення. Причому мова як про великі апдейти ОС, так і про дрібні патчі безпеки. На цю тему ми заговорили невипадково. Сьогодні Xiaomi опублікувала оновлений список EOL і до нього увійшла ціла низка різноманітних пристроїв. У тому числі, один із найпопулярніших смартфонів в історії бренду.





Xiaomi більше не оновлюватиме смартфони Redmi Note 7 і Redmi Note 7 Pro, а також Redmi Go, якими досі користується велика кількість користувачів. Нагадаємо, що всі три пристрої вийшли у далекому 2019 році, тобто їм уже стукнуло 3 роки.

Крім того, китайці припинили підтримку цілого ряду інших продуктів:

Роутерів та підсилювачів сигналу Wi-Fi:

Mi Router 4;

Mi Router 4Q;

Mi Router 3;

Mi Router 3C;

Mi Router 3A;

Mi Router 3G;

Mi Router Pro;

Mi Router HD;

Mi Router Lite;

Mi Router mini;

Mi Router (HDD Edition);

Xiaomi Wi-Fi Range Extender;

Xiaomi Wi-Fi Rage Extender 2;

Mi Wi-Fi Power Cat;

Mi Router IR1200G;

Mi Router R3GV2;

Mi Router Mesh.

Розумних колонок:

Xiaomi Mi AI Mini Speaker;

Xiaomi AI Speaker.

Носимих пристроїв:

Mi Band;

Mi Band 2;

Mi Band 3;

Mi Band 3i (версія для ринку Індії);

Mi Band 4;

Mi Watch;

Xiaomi Mi Watch Color Keith Haring Edition.

Камер та розумних дверних дзвінків:

Xiaomi Smart Doorbell 2;

Xiaomi Smart Doorbell 2 Lite;

Xiaomi Mi Smart Camera Pro PTZ Edition 2K;

Xiaomi Mi Smart Camera Pro PTZ Version;

Xiaomi Mijia Smart Cat Eye;

Xiaomi MIjia 360 Pro.

Електросамокатів:

Mi Electric Scooter

Власникам перерахованих вище пристроїв доведеться або змінювати свої гаджети, або користуватися ними без апдейтів.